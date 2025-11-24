ข่าวเด่น: ดัชนี IFO ของเยอรมนีต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย 📌

09:00 น. BST, เยอรมนี – ดัชนี Ifo เยอรมันประจำเดือนพฤศจิกายน:
-
ดัชนีสภาพธุรกิจ (Business Climate Index): จริง 88.1; คาดการณ์ 88.6; ก่อนหน้า 88.4
-
ดัชนีความคาดหวังธุรกิจ (Business Expectations): จริง 90.6; ก่อนหน้า 91.6
-
การประเมินปัจจุบัน (Current Assessment): จริง 85.6; ก่อนหน้า 85.3
ข่าวเด่น: EURUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานออกมาน้อยกว่าที่คาด 📉
GBPUSD พุ่งขึ้นแรง หลัง OBR เผยประมาณการการคลังของสหราชอาณาจักร 📈
Economic calendar: jobless claims and durable goods 🔎
สรุปข่าวเช้า