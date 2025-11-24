อ่านเพิ่มเติม
17:09 · 24 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: ดัชนี IFO ของเยอรมนีต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย 📌

09:00 น. BST, เยอรมนี – ดัชนี Ifo เยอรมันประจำเดือนพฤศจิกายน:

  • ดัชนีสภาพธุรกิจ (Business Climate Index): จริง 88.1; คาดการณ์ 88.6; ก่อนหน้า 88.4

  • ดัชนีความคาดหวังธุรกิจ (Business Expectations): จริง 90.6; ก่อนหน้า 91.6

  • การประเมินปัจจุบัน (Current Assessment): จริง 85.6; ก่อนหน้า 85.3

 

 

27 พฤศจิกายน 2025, 08:30

ข่าวเด่น: EURUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานออกมาน้อยกว่าที่คาด 📉
27 พฤศจิกายน 2025, 08:29

GBPUSD พุ่งขึ้นแรง หลัง OBR เผยประมาณการการคลังของสหราชอาณาจักร 📈
26 พฤศจิกายน 2025, 15:00

Economic calendar: jobless claims and durable goods 🔎
26 พฤศจิกายน 2025, 14:14

สรุปข่าวเช้า

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก