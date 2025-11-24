สรุปข่าวเช้า

- คู่สกุลเงินหลักเคลื่อนไหวในกรอบแคบวันนี้ ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นยังปิดทำการเนื่องในวันหยุด
- รายงานช่วงสุดสัปดาห์ระบุว่า วอชิงตันกำลังกดดันให้เคียฟยอมรับการ ยอมปรับเงื่อนไขให้รัสเซีย ภายใต้ข้อเสนอสันติภาพฉบับปรับปรุง โดยประเด็นด้านดินแดนและความมั่นคงยังคงไม่คลี่คลาย
- ราคา Brent/WTI อ่อนตัวเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ จากการคาดการณ์ว่าข้อตกลงระหว่างรัสเซีย–ยูเครนอาจนำไปสู่การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร แต่การปรับลงดังกล่าวได้ถูกลบหายไปทั้งหมดแล้ว
- หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จีนร่วงลง หลังมีข่าวลือว่า Trump อาจอนุญาตให้ขายชิป Nvidia รุ่น H200 ให้จีนได้
- ตลาดคาดว่า RBNZ จะลดดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานลงสู่ 2.25% ในการประชุมวันพุธนี้ และจากมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ นี่อาจเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของรอบนี้
- Barclays คาดว่าดอลลาร์จะยังคงแข็งแกร่งในปี 2026 โดยได้แรงหนุนจากวัฏจักรลงทุนด้าน AI ขนาดใหญ่ที่ช่วยดันผลิตภาพและการเติบโต ความต้องการเทคโนโลยีสหรัฐที่ยังสูงทั่วโลก และความกังวลเรื่องภาษีที่ลดลง นอกจากนี้ยังมองว่าสินทรัพย์เสี่ยงจะมีความเสถียรมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ปี 2026
- Barclays ประเมินว่า Powell มีแนวโน้มจะสนับสนุนการลดดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือนธันวาคม ขณะนี้มีกรรมการ 6 คนที่ต้องการคงดอกเบี้ย และ 5 คนต้องการลด (ไม่นับ Powell) โดยคาดว่าเขาจะเป็นผู้ชี้นำคณะกรรมการไปสู่การผ่อนคลายในเดือนธันวาคม เนื่องจากโดยทั่วไปผู้ว่าการมักไม่ขัดแย้งกับประธาน ทำให้เขามีอิทธิพลอย่างมากต่อผลการตัดสินใจครั้งนี้
ข่าวเด่นวันนี้
EURUSD ดีดตัวขึ้น 0.4% ฟื้นตัวจากโซนแนวรับสำคัญ 📈
ข่าวเด่น: Uดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และ Richmond Fed ต่ำกว่าคาดการณ์มาก 📌
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดู PPI และยอดขายปลีกของสหรัฐฯ