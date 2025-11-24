อ่านเพิ่มเติม
15:04 · 24 พฤศจิกายน 2025

สรุปข่าวเช้า

  • คู่สกุลเงินหลักเคลื่อนไหวในกรอบแคบวันนี้ ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นยังปิดทำการเนื่องในวันหยุด
  • รายงานช่วงสุดสัปดาห์ระบุว่า วอชิงตันกำลังกดดันให้เคียฟยอมรับการ ยอมปรับเงื่อนไขให้รัสเซีย ภายใต้ข้อเสนอสันติภาพฉบับปรับปรุง โดยประเด็นด้านดินแดนและความมั่นคงยังคงไม่คลี่คลาย
  • ราคา Brent/WTI อ่อนตัวเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ จากการคาดการณ์ว่าข้อตกลงระหว่างรัสเซีย–ยูเครนอาจนำไปสู่การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร แต่การปรับลงดังกล่าวได้ถูกลบหายไปทั้งหมดแล้ว
  • หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จีนร่วงลง หลังมีข่าวลือว่า Trump อาจอนุญาตให้ขายชิป Nvidia รุ่น H200 ให้จีนได้
  • ตลาดคาดว่า RBNZ จะลดดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานลงสู่ 2.25% ในการประชุมวันพุธนี้ และจากมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ นี่อาจเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของรอบนี้
  • Barclays คาดว่าดอลลาร์จะยังคงแข็งแกร่งในปี 2026 โดยได้แรงหนุนจากวัฏจักรลงทุนด้าน AI ขนาดใหญ่ที่ช่วยดันผลิตภาพและการเติบโต ความต้องการเทคโนโลยีสหรัฐที่ยังสูงทั่วโลก และความกังวลเรื่องภาษีที่ลดลง นอกจากนี้ยังมองว่าสินทรัพย์เสี่ยงจะมีความเสถียรมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ปี 2026
  • Barclays ประเมินว่า Powell มีแนวโน้มจะสนับสนุนการลดดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือนธันวาคม ขณะนี้มีกรรมการ 6 คนที่ต้องการคงดอกเบี้ย และ 5 คนต้องการลด (ไม่นับ Powell) โดยคาดว่าเขาจะเป็นผู้ชี้นำคณะกรรมการไปสู่การผ่อนคลายในเดือนธันวาคม เนื่องจากโดยทั่วไปผู้ว่าการมักไม่ขัดแย้งกับประธาน ทำให้เขามีอิทธิพลอย่างมากต่อผลการตัดสินใจครั้งนี้
26 พฤศจิกายน 2025, 09:19

ข่าวเด่นวันนี้
26 พฤศจิกายน 2025, 09:15

EURUSD ดีดตัวขึ้น 0.4% ฟื้นตัวจากโซนแนวรับสำคัญ 📈
26 พฤศจิกายน 2025, 09:12

ข่าวเด่น: Uดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และ Richmond Fed ต่ำกว่าคาดการณ์มาก 📌
25 พฤศจิกายน 2025, 14:50

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดู PPI และยอดขายปลีกของสหรัฐฯ

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก