15:05 · 24 พฤศจิกายน 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ถูกเลื่อนประกาศในสัปดาห์นี้ 📃

วันนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใด ๆ อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ตลาดจะได้รับข้อมูลสำคัญหลายรายการ เช่น รายงาน PPI ของสหรัฐฯ ที่ถูกเลื่อนประกาศ รวมถึงยอดค้าปลีกเดือนกันยายน

นอกจากนี้ ในวันพุธจะมีการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) โดยตลาดคาดว่าจะลดดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานลงสู่ระดับ 2.25% ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์มองว่าอาจเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายในรอบนี้

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน

  • ตลอดวัน — ญี่ปุ่น: วันหยุดธนาคาร

  • 09:00 น. GMT — เยอรมนี: ดัชนี Ifo เดือนพฤศจิกายน

  • 09:00 น. GMT — โปแลนด์: ข้อมูลตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน

  • 09:00 น. GMT — โปแลนด์: ยอดค้าปลีกเดือนตุลาคม

  • 13:30 น. GMT — สหรัฐฯ: รายงาน PPI และยอดค้าปลีกเดือนกันยายน

  • 15:00 น. GMT — สหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CB) เดือนพฤศจิกายน

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน

  • 01:00 น. GMT — นิวซีแลนด์: ผลการประชุมอัตราดอกเบี้ย

  • 09:00 น. GMT — โปแลนด์: อัตราการว่างงานเดือนตุลาคม

  • 13:30 น. GMT — สหรัฐฯ: คำสั่งซื้อสินค้าคงทนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน

  • 15:30 น. GMT — สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ (EIA)

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม

  • ตลอดวัน — สหรัฐฯ: วันหยุดธนาคาร

  • 12:30 น. GMT — ยูโรโซน: รายงานการประชุม ECB

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม

  • ตลอดวัน — Black Friday

  • 00:30 น. GMT — ญี่ปุ่น: เงินเฟ้อเขตโตเกียว

  • 06:45 น. GMT — สวิตเซอร์แลนด์: GDP ไตรมาส 3

  • 07:45 น. GMT — ฝรั่งเศส: GDP ไตรมาส 3 และ CPI เดือนพฤศจิกายน

  • 08:00 น. GMT — สเปน: CPI เดือนพฤศจิกายน

  • 09:00 น. GMT — โปแลนด์: เงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน

  • 10:00 น. GMT — อิตาลี: เงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน

  • 13:00 น. GMT — เยอรมนี: เงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน

26 พฤศจิกายน 2025, 09:19

