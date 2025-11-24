ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ถูกเลื่อนประกาศในสัปดาห์นี้ 📃

วันนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใด ๆ อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ตลาดจะได้รับข้อมูลสำคัญหลายรายการ เช่น รายงาน PPI ของสหรัฐฯ ที่ถูกเลื่อนประกาศ รวมถึงยอดค้าปลีกเดือนกันยายน
นอกจากนี้ ในวันพุธจะมีการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) โดยตลาดคาดว่าจะลดดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานลงสู่ระดับ 2.25% ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์มองว่าอาจเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายในรอบนี้
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน
ตลอดวัน — ญี่ปุ่น: วันหยุดธนาคาร
09:00 น. GMT — เยอรมนี: ดัชนี Ifo เดือนพฤศจิกายน
09:00 น. GMT — โปแลนด์: ข้อมูลตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน
09:00 น. GMT — โปแลนด์: ยอดค้าปลีกเดือนตุลาคม
13:30 น. GMT — สหรัฐฯ: รายงาน PPI และยอดค้าปลีกเดือนกันยายน
15:00 น. GMT — สหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CB) เดือนพฤศจิกายน
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน
01:00 น. GMT — นิวซีแลนด์: ผลการประชุมอัตราดอกเบี้ย
09:00 น. GMT — โปแลนด์: อัตราการว่างงานเดือนตุลาคม
13:30 น. GMT — สหรัฐฯ: คำสั่งซื้อสินค้าคงทนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
15:30 น. GMT — สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ (EIA)
วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม
ตลอดวัน — สหรัฐฯ: วันหยุดธนาคาร
12:30 น. GMT — ยูโรโซน: รายงานการประชุม ECB
วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม
ตลอดวัน — Black Friday
00:30 น. GMT — ญี่ปุ่น: เงินเฟ้อเขตโตเกียว
06:45 น. GMT — สวิตเซอร์แลนด์: GDP ไตรมาส 3
07:45 น. GMT — ฝรั่งเศส: GDP ไตรมาส 3 และ CPI เดือนพฤศจิกายน
08:00 น. GMT — สเปน: CPI เดือนพฤศจิกายน
09:00 น. GMT — โปแลนด์: เงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน
10:00 น. GMT — อิตาลี: เงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน
13:00 น. GMT — เยอรมนี: เงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน
