อ่านเพิ่มเติม

CHN.cash อ่อนตัว หลังข้อมูลเศรษฐกิจจีนออกมาต่ำกว่าคาด

09:28 18 สิงหาคม 2025

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นจีน ร่วงลงทันทีหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าคาด แต่แรงซื้อเริ่มกลับมาเพื่อจำกัดการปรับตัวลง โดยได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศเชิงบวกในตลาดโลก และความคาดหวังต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจจากรัฐบาลจีนระดับกลาง

  • ยอดค้าปลีก (ก.ค.) +3.7% YoY (คาด +4.6%, ก่อนหน้า +4.8%)

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ก.ค.) +5.7% YoY (คาด +6%, ก่อนหน้า +6.8%)

  • อัตราว่างงาน 5.2% (ก่อนหน้า 5%, คาด 5.1%)

  • การลงทุนสินทรัพย์ถาวรในเมือง +1.6% YoY (คาด +2.6%, ก่อนหน้า +2.7%)

แม้ผลประกอบการล่าสุดของ JD.com จะไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นความเชื่อมั่น ขณะที่ Alibaba จะประกาศงบในวันนี้ก่อนตลาดสหรัฐเปิดไม่กี่ชั่วโมง ขณะเดียวกัน Bridgewater Associates ของ Ray Dalio ได้ขายหุ้นจีนและกองทุน ETF จีนทั้งหมดในไตรมาส 2 มูลค่าราว 1.5 พันล้านดอลลาร์

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ทั้งนี้ Credit Impulse ของจีน ยังคงขยับขึ้นตั้งแต่ช่วง พ.ย. 2024 สนับสนุนอุปสงค์ต่อสินทรัพย์จีน และบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการฟื้นตัวในเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน

.


Source: MicroMacro, Bloomberg Finance L.P.

CHN.cash Index (กราฟรายวัน)


ฟิวเจอร์สดัชนี Hang Seng (CHN.cash) กำลังพยายามหยุดการปรับตัวลง หลังจากเผชิญแรงขายบริเวณระดับ 9,300 จุด ซึ่งเป็นโซนที่มักก่อให้เกิดแรงขายซ้ำ ๆ ในอดีต ดัชนีหุ้นจีนเพิ่งปิดสัปดาห์ดีที่สุดในรอบ 7 เดือน

Source: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก