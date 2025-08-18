CHN.cash อ่อนตัว หลังข้อมูลเศรษฐกิจจีนออกมาต่ำกว่าคาด

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นจีน ร่วงลงทันทีหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าคาด แต่แรงซื้อเริ่มกลับมาเพื่อจำกัดการปรับตัวลง โดยได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศเชิงบวกในตลาดโลก และความคาดหวังต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจจากรัฐบาลจีนระดับกลาง
ยอดค้าปลีก (ก.ค.) +3.7% YoY (คาด +4.6%, ก่อนหน้า +4.8%)
การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ก.ค.) +5.7% YoY (คาด +6%, ก่อนหน้า +6.8%)
อัตราว่างงาน 5.2% (ก่อนหน้า 5%, คาด 5.1%)
การลงทุนสินทรัพย์ถาวรในเมือง +1.6% YoY (คาด +2.6%, ก่อนหน้า +2.7%)
แม้ผลประกอบการล่าสุดของ JD.com จะไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นความเชื่อมั่น ขณะที่ Alibaba จะประกาศงบในวันนี้ก่อนตลาดสหรัฐเปิดไม่กี่ชั่วโมง ขณะเดียวกัน Bridgewater Associates ของ Ray Dalio ได้ขายหุ้นจีนและกองทุน ETF จีนทั้งหมดในไตรมาส 2 มูลค่าราว 1.5 พันล้านดอลลาร์
ทั้งนี้ Credit Impulse ของจีน ยังคงขยับขึ้นตั้งแต่ช่วง พ.ย. 2024 สนับสนุนอุปสงค์ต่อสินทรัพย์จีน และบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการฟื้นตัวในเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน
Source: MicroMacro, Bloomberg Finance L.P.
CHN.cash Index (กราฟรายวัน)
ฟิวเจอร์สดัชนี Hang Seng (CHN.cash) กำลังพยายามหยุดการปรับตัวลง หลังจากเผชิญแรงขายบริเวณระดับ 9,300 จุด ซึ่งเป็นโซนที่มักก่อให้เกิดแรงขายซ้ำ ๆ ในอดีต ดัชนีหุ้นจีนเพิ่งปิดสัปดาห์ดีที่สุดในรอบ 7 เดือน
Source: xStation5