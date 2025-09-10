ตลาดเด่นวันนี้ : CHN.cash

ดัชนี CHN.cash ขยายการฟื้นตัวต่อเนื่องในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นอีก 1% แม้สัญญาณเงินฝืดจะสะท้อนถึงความอ่อนแอในตลาดภายในประเทศก็ตาม ดัชนีสามารถทะลุแนวต้านสำคัญบริเวณ 9,200 จุด ขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 โดยแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมได้รับแรงหนุนหลักจากการเข้ามามีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนสถาบัน
สัญญาฟิวเจอร์ส HSCEI ปรับตัวขึ้นมากกว่า 20% นับตั้งแต่การเทขายในเดือนเมษายน ที่ถูกกระตุ้นจากการประกาศมาตรการภาษีตอบโต้ของทรัมป์ โดยดัชนีซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 10 สัปดาห์ (EMA10, สีเหลือง) มาหลายเดือน
📊 ที่มา: xStation5
ปัจจัยที่กำลังขับเคลื่อน CHN.cash วันนี้
🔻 แรงกดดันเงินฝืดที่รุนแรงขึ้น: ดัชนีราคาผู้บริโภคลดลง 0.4% YoY ในเดือนสิงหาคม (คาดการณ์: -0.2%, ครั้งก่อน: 0%) ถือเป็นการลดลงแรงที่สุดตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะเงินฝืดในจีน (-0.7% ขณะนั้น) ตัวเลขนี้บางส่วนอธิบายได้จาก base effect (เมื่อสิงหาคม 2024 เงินเฟ้ออยู่ที่ +0.6%) แต่การลดลง -3.7% ในหมวดสินค้าคงทนยังสะท้อนถึงอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ
🛍️ ความยืดหยุ่นของ Core CPI: เมื่อไม่รวมอาหาร Core CPI ขยับขึ้น 0.9% บ่งชี้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยพยุงราคาในหมวดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ภายในบ้าน การลดลงแรง -4.3% ของราคาอาหารยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อของครัวเรือน ส่งเสริมการใช้จ่ายในสินค้าอื่น
🏭 ผลลัพธ์เบื้องต้นจากมาตรการต่อต้านสงครามราคา: ต่างจาก CPI การลดลงของดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ชะลอตัวในเดือนสิงหาคม จาก -3.6% มาอยู่ที่ -2.9% สะท้อนถึงความพยายามของปักกิ่งในการลดการแข่งขันด้านราคารุนแรงระหว่างผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งเคยกดดันกำไรบริษัทอย่างหนัก (โดยเฉพาะยานยนต์และอีคอมเมิร์ซ) มาตรการนี้อาจช่วยฟื้นตัวของกำไรและดึงดูดความต้องการสินทรัพย์จีน
🏦 นักลงทุนสถาบันหนุนตลาดกระทิง: ข้อมูลจาก Bloomberg ระบุว่า บริษัทประกันจีนเพิ่มการถือครองหุ้น 640,000 ล้านหยวน ในครึ่งแรกปี 2025 รวมมูลค่าถึง 3.1 ล้านล้านหยวน สูงสุดตั้งแต่ปี 2022 นอกจากแนวโน้มกำไรที่จะฟื้นตัว การเข้ามาของกลุ่มประกันยังช่วยเสริมความลึกให้ตลาดการเงินจีน และดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ