EURGBP ปรับตัวลงหลังการประกาศข้อมูลตลาดแรงงานสหราชอาณาจักร ✂️

07:00 น. GMT | สหราชอาณาจักร – ข้อมูลตลาดแรงงาน เดือนตุลาคม
อัตราการว่างงาน: 5.1% (คาดการณ์ 5.1%, ก่อนหน้า 5.0%)
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานแบบปรับฤดูกาล: -38K (คาดการณ์ -20K, ก่อนหน้า -32K)
การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงาน: 20.1K (คาดการณ์ 18K, ก่อนหน้า 29.0K)
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน 3 เดือน/3 เดือน: -16K (คาดการณ์ -75K, ก่อนหน้า -22K)
ค่าจ้างเฉลี่ยรายสัปดาห์ (YoY): 4.7% (คาดการณ์ 4.4%, ก่อนหน้า 4.8%)
ตลาดแรงงานสหราชอาณาจักรยังคงอ่อนตัวต่อเนื่อง: การจ้างงานลดลง 17K (ลดลงน้อยกว่าที่คาด) และยอดจ่ายเงินเดือนลดลงอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน (-38K) ขณะที่อัตราการว่างงานพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นปี 2021 แม้สภาพตลาดแรงงานอ่อนแรงและอัตราการจ้างงานลดลงสู่ 74.9% การเติบโตค่าจ้างยังคงแข็งแรง ค่าจ้างเฉลี่ยรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 4.7% และค่าจ้างปกติเพิ่มขึ้น 4.6% ซึ่งสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย การเติบโตค่าจ้างจริงยังคงเป็นบวกเล็กน้อย แต่จำนวนพนักงานที่มีเงินเดือนถูกจ่ายลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่กันยายน 2023 สะท้อนให้เห็นการเย็นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของตลาดแรงงาน
คาดการณ์: ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันพฤหัสบดีนี้
ตลาดเด่นรายวัน: NZDUSD
BREAKING: ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด
