CHN.cash ลดลง 2.3% จากแรงขายทำกำไรระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 🇨🇳 📉

HSCEI futures (CHN.cash) ร่วงลง 2.3% ลบกำไรทั้งหมดจากการรีบาวด์เมื่อวานที่ผ่านมา ตลาดหุ้นจีนเผชิญแรงขายทำกำไรในวงกว้าง ขณะที่นักลงทุนกำลังประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอด Trump–Xi ที่จัดขึ้นในจีน
CHN.cash ปรับตัวลดลงหลังแตะระดับ 61.8 ของ Fibonacci retracement จากรอบขาลงก่อนหน้า ปัจจุบันสัญญาฟิวเจอร์สยังได้รับแรงหนุนจากเส้นค่าเฉลี่ย EMA 100 วัน (EMA100 สีม่วงเข้ม)
แนวโน้มขาขึ้นที่กำลังดำเนินอยู่ยังสามารถคงอยู่ได้ หากฝั่งขาขึ้นสามารถรักษาราคาให้อยู่เหนือระดับ 38.2 Fibonacci ไว้ได้ ขณะที่การหลุดต่ำกว่า EMA 30 วัน (EMA30 สีม่วงอ่อน) อาจเปิดทางไปสู่การปรับฐานที่ลึกมากขึ้น
ที่มา: xStation5
อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อน CHN.cash วันนี้?
- แรงขายทำกำไรหลังทำจุดสูงสุดหลายปี: ตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง อย่างไรก็ตาม เมื่อการเจรจาเริ่มต้นขึ้น ดัชนี CSI 300 และ Shanghai Composite ได้ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 4.5 ปี และ 11 ปีตามลำดับ การปรับตัวลงครั้งนี้เกิดจากแรงขายทำกำไรในวงกว้าง ขณะที่นักลงทุนประเมินผลลัพธ์ของการเจรจาที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับภาษีการค้าและปัญญาประดิษฐ์
- ไม่มีความคืบหน้าเรื่องอิหร่าน: แรงขายใน HSCEI ยังสะท้อนถึงความไม่คืบหน้าเกี่ยวกับสงครามอิหร่านในระหว่างการประชุม แม้จีนจะเผชิญเป้าหมายการเติบโตที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1991 แต่ความขัดแย้งดังกล่าวยังคุกคามเส้นทางพลังงานและการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ แม้สหรัฐฯ จะกดดันให้จีนมีบทบาทเป็นตัวกลาง แต่แถลงการณ์ของการประชุมกลับไม่ชัดเจนในประเด็นตะวันออกกลาง โดยเน้นไปที่การค้าและไต้หวันแทน ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นจีน
- เงินหยวนแข็งค่า: เงินหยวนจีนแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี โดยอัตราในประเทศ (onshore) อยู่ที่ 6.7877 การแข็งค่าขึ้นราว 3% ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งได้รับแรงหนุนจากดุลการค้าที่เกินดุลสูง ส่งผลให้เกิดแรงขายทำกำไรในตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง ดัชนีหุ้นปรับตัวลงเนื่องจากเงินหยวนที่แข็งค่าทำให้ระดับราคาที่ขึ้นมามากเริ่มดูตึงตัวมากขึ้น
