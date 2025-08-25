อ่านเพิ่มเติม

CHN.cash พุ่ง 2.5% 📈 ทดสอบจุดสูงสุดปีนี้ หุ้นจีนปรับขึ้น

09:37 25 สิงหาคม 2025

ดัชนีหุ้นจีนปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง CHN.cash (D1)

  • หุ้นจีนกำลังปรับตัวขึ้นจาก ความเชื่อมั่นตลาดโลก, ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า (เพิ่มความน่าสนใจตลาดเกิดใหม่), การฟื้นตัวแรงใน sector เทคโนโลยี และเงินทุนไหลเข้าบวก

  • หุ้น SMIC บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่ ปรับตัวขึ้นเกือบ 10% ในตลาดจีนวันนี้

  • นักลงทุนยังสนใจบริษัทจีนที่ทดลองใช้งาน AI เพิ่มขึ้น

ปัจจัยสำคัญ:

  • ความสัมพันธ์ สหรัฐ–จีน ดูสมดุลมากขึ้น ทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ถูกมองว่า “จำกัด”

  • ADR ของบริษัทจีนในสหรัฐฯ ฟื้นตัวแรง เช่น Alibaba (BABA.US) และ Baidu (BIDU.US) ปรับขึ้นกว่า 4% หลังจากก่อนหน้านี้นักลงทุนกังวลเรื่อง delisting

CHN.cash (D1) ทดสอบแนวสูงประจำปี

Source: xStation5

หุ้น:
🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

