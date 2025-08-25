CHN.cash พุ่ง 2.5% 📈 ทดสอบจุดสูงสุดปีนี้ หุ้นจีนปรับขึ้น

ดัชนีหุ้นจีนปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง CHN.cash (D1)
-
หุ้นจีนกำลังปรับตัวขึ้นจาก ความเชื่อมั่นตลาดโลก, ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า (เพิ่มความน่าสนใจตลาดเกิดใหม่), การฟื้นตัวแรงใน sector เทคโนโลยี และเงินทุนไหลเข้าบวก
-
หุ้น SMIC บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่ ปรับตัวขึ้นเกือบ 10% ในตลาดจีนวันนี้
-
นักลงทุนยังสนใจบริษัทจีนที่ทดลองใช้งาน AI เพิ่มขึ้น
ปัจจัยสำคัญ:
-
ความสัมพันธ์ สหรัฐ–จีน ดูสมดุลมากขึ้น ทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ถูกมองว่า “จำกัด”
-
ADR ของบริษัทจีนในสหรัฐฯ ฟื้นตัวแรง เช่น Alibaba (BABA.US) และ Baidu (BIDU.US) ปรับขึ้นกว่า 4% หลังจากก่อนหน้านี้นักลงทุนกังวลเรื่อง delisting
CHN.cash (D1) ทดสอบแนวสูงประจำปี
Source: xStation5