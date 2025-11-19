อ่านเพิ่มเติม
📌 US500 ร่วง 1%

US500
ดัชนี
-
-

US Stock Market Update – แนวโน้มและปัจจัยสำคัญ 📉

ภาพรวมดัชนี

  • ในช่วง สามสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนี S&P 500 ร่วงกว่า 5% และ Nasdaq 100 ร่วงกว่า 7%

  • การปรับฐานครั้งนี้เกิดขึ้นแม้ ผลประกอบการสหรัฐค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสูง, การขาดข้อมูลล่าสุด (รัฐบาลปิดทำการ), การประเมินมูลค่าหุ้นสูง และความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของทุนในหุ้นกลุ่มเล็กเป็นสาเหตุหลัก

แนวโน้มหุ้นเทคโนโลยีและ AI

  • นักลงทุนเริ่ม ปรับสมมติฐานเชิงบวกน้อยลง และกังวลเกี่ยวกับ แนวโน้ม AI bull market

  • หุ้นที่โดดเด่นในการปรับตัวลง เช่น CoreWeave (CRWV.US) และ Softbank ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้เล่นสำคัญในโครงสร้างพื้นฐาน AI

ความกังวลเศรษฐกิจ

  • ผลกระทบจาก การปิดรัฐบาล, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง และตลาดแรงงานอ่อนแอ

  • ตัวอย่างชัดเจนคือผลประกอบการของ Home Depot (HD.US) ที่ชี้ถึงสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัว

นโยบายเฟดและความเสี่ยงต่อหุ้น

  • FOMC สื่อสารในสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า การลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไม่แน่นอนเท่าที่ตลาดเคยคาด

  • ความน่าจะเป็นลดลงจาก 40% เหลือ 20% ทำให้ราคาหุ้นตอบสนองเชิงลบอย่างชัดเจน

  • หลัง S&P 500 ต่ำกว่า 6,728 จุด กองทุน CTA เริ่มเข้าร่วมขาย ทำให้กลยุทธ์เชิงระบบ (systemic strategies) เพิ่มแรงกดดันต่อการพลิกกลับของตลาด

ปัจจัยสำคัญในระยะสั้น

  • ผลประกอบการ Nvidia

  • ท่าที FOMC ที่จะประกาศวันพุธ

ทั้งสองยังคงเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อทิศทางตลาดในสัปดาห์นี้

Źródło: Goldman Sachs FICC 

US500 (D1)

Futures on S&P 500 (US500) loses more than 1% today, falling below EMA50.


Source: xStation5

