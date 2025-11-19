📌 US500 ร่วง 1%

US Stock Market Update – แนวโน้มและปัจจัยสำคัญ 📉
ภาพรวมดัชนี
ในช่วง สามสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนี S&P 500 ร่วงกว่า 5% และ Nasdaq 100 ร่วงกว่า 7%
การปรับฐานครั้งนี้เกิดขึ้นแม้ ผลประกอบการสหรัฐค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสูง, การขาดข้อมูลล่าสุด (รัฐบาลปิดทำการ), การประเมินมูลค่าหุ้นสูง และความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของทุนในหุ้นกลุ่มเล็กเป็นสาเหตุหลัก
แนวโน้มหุ้นเทคโนโลยีและ AI
นักลงทุนเริ่ม ปรับสมมติฐานเชิงบวกน้อยลง และกังวลเกี่ยวกับ แนวโน้ม AI bull market
หุ้นที่โดดเด่นในการปรับตัวลง เช่น CoreWeave (CRWV.US) และ Softbank ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้เล่นสำคัญในโครงสร้างพื้นฐาน AI
ความกังวลเศรษฐกิจ
ผลกระทบจาก การปิดรัฐบาล, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง และตลาดแรงงานอ่อนแอ
ตัวอย่างชัดเจนคือผลประกอบการของ Home Depot (HD.US) ที่ชี้ถึงสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัว
นโยบายเฟดและความเสี่ยงต่อหุ้น
FOMC สื่อสารในสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า การลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไม่แน่นอนเท่าที่ตลาดเคยคาด
ความน่าจะเป็นลดลงจาก 40% เหลือ 20% ทำให้ราคาหุ้นตอบสนองเชิงลบอย่างชัดเจน
หลัง S&P 500 ต่ำกว่า 6,728 จุด กองทุน CTA เริ่มเข้าร่วมขาย ทำให้กลยุทธ์เชิงระบบ (systemic strategies) เพิ่มแรงกดดันต่อการพลิกกลับของตลาด
ปัจจัยสำคัญในระยะสั้น
ผลประกอบการ Nvidia
ท่าที FOMC ที่จะประกาศวันพุธ
ทั้งสองยังคงเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อทิศทางตลาดในสัปดาห์นี้
Źródło: Goldman Sachs FICC
US500 (D1)
Futures on S&P 500 (US500) loses more than 1% today, falling below EMA50.
Source: xStation5
