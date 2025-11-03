อ่านเพิ่มเติม
08:56 · 3 พฤศจิกายน 2025

หยวนจีน (CHN.cash) กดดัน แม้มีถ้อยคำเชิงบวกจาก Trump 🚩

Trump สัญญาณพร้อมลด ภาษีศุลกากรต่อจีน อีก 10 จุดเปอร์เซ็นต์ และกล่าวว่าการเจรจากับ Xi “ยอดเยี่ยม” ข้อตกลงการค้ากับปักกิ่งจะ “ยั่งยืน”

แม้จะมีถ้อยคำเชิงบวก แต่ ดัชนีหุ้นจีน ปรับตัวลดลงในช่วงไม่กี่วันมานี้ จาก 9,500 → 9,175 จุด
ดัชนีร่วงต่ำกว่า EMA50 บนกราฟ D1 (เส้นสีส้ม)

The market’s positive reaction to Trump’s remarks has so far been limited, although in general, the de-escalation of tensions appears to be a very positive development for the Chinese stock market.

5 พฤศจิกายน 2025, 16:31

5 พฤศจิกายน 2025, 16:28

5 พฤศจิกายน 2025, 16:26

5 พฤศจิกายน 2025, 16:24

