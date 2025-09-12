อ่านเพิ่มเติม

คำปราศรัยของ Christine Lagarde ประธาน ECB 🎙️

08:32 12 กันยายน 2025

ECB คงอัตราดอกเบี้ย – สรุปถ้อยคำสำคัญจาก Christine Lagarde

หลัง ECB ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย ประธาน ECB Christine Lagarde กล่าวถ้อยคำสำคัญ โดยคู่เงิน EURUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้นคำปราศรัย

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ประเด็นสำคัญจาก Lagarde:

  • ข้อมูล GDP สะท้อนการเร่งใช้จ่ายในไตรมาส 1

  • เศรษฐกิจเติบโตจากความแข็งแกร่งของอุปสงค์ภายในประเทศ

  • ข้อตกลงการค้าล่าสุดช่วยลดความไม่แน่นอน แม้ว่าผลกระทบชัดเจนขึ้นต้องใช้เวลา

  • ภาษีสูง ยูโรแข็ง และการแข่งขันเคยกดดันการเติบโต แต่ปัจจัยเหล่านี้น่าจะคลี่คลายในปีหน้า

  • การลงทุนควรได้รับการสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ

  • ตลาดแรงงานยังคงเป็นจุดแข็ง

  • ผลสำรวจล่าสุดชี้ให้เห็นการเติบโตทั้งในภาคการผลิตและบริการ

  • กระบวนการ Disinflation สิ้นสุดแล้ว

  • นักลงทุนปรับลดความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบาย ECB บ่งชี้ว่าวงจรการลดดอกเบี้ยสิ้นสุดแล้ว

  • การตัดสินใจครั้งนี้ เป็นเอกฉันท์

  • Lagarde สรุป: เศรษฐกิจภายในประเทศแสดงความยืดหยุ่น และเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่ต้องการ

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก