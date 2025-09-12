คำปราศรัยของ Christine Lagarde ประธาน ECB 🎙️

ECB คงอัตราดอกเบี้ย – สรุปถ้อยคำสำคัญจาก Christine Lagarde
หลัง ECB ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย ประธาน ECB Christine Lagarde กล่าวถ้อยคำสำคัญ โดยคู่เงิน EURUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้นคำปราศรัย
ประเด็นสำคัญจาก Lagarde:
-
ข้อมูล GDP สะท้อนการเร่งใช้จ่ายในไตรมาส 1
-
เศรษฐกิจเติบโตจากความแข็งแกร่งของอุปสงค์ภายในประเทศ
-
ข้อตกลงการค้าล่าสุดช่วยลดความไม่แน่นอน แม้ว่าผลกระทบชัดเจนขึ้นต้องใช้เวลา
-
ภาษีสูง ยูโรแข็ง และการแข่งขันเคยกดดันการเติบโต แต่ปัจจัยเหล่านี้น่าจะคลี่คลายในปีหน้า
-
การลงทุนควรได้รับการสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ
-
ตลาดแรงงานยังคงเป็นจุดแข็ง
-
ผลสำรวจล่าสุดชี้ให้เห็นการเติบโตทั้งในภาคการผลิตและบริการ
-
กระบวนการ Disinflation สิ้นสุดแล้ว
-
นักลงทุนปรับลดความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบาย ECB บ่งชี้ว่าวงจรการลดดอกเบี้ยสิ้นสุดแล้ว
-
การตัดสินใจครั้งนี้ เป็นเอกฉันท์
-
Lagarde สรุป: เศรษฐกิจภายในประเทศแสดงความยืดหยุ่น และเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่ต้องการ