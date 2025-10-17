ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

สหภาพยุโรป – ดัชนีเงินเฟ้อผู้บริโภคขั้นสุดท้ายของเดือนกันยายน
ดัชนีเงินเฟ้อ HICP รายเดือน (m/m): 0.1% (คาดการณ์: 0.1%; ก่อนหน้า: 0.1%)
ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP รายเดือน (m/m): 0.2% (คาดการณ์: 0.1%; ก่อนหน้า: 0.3%)
ดัชนีเงินเฟ้อ HICP รายปี (y/y): 2.2% (คาดการณ์: 2.2%; ก่อนหน้า: 2.0%)
ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP รายปี (y/y): 2.4% (คาดการณ์: 2.3%; ก่อนหน้า: 2.3%)
ในเดือนกันยายน ดัชนีเงินเฟ้อผู้บริโภค (HICP) ของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งตรงตามที่คาดการณ์ไว้และใกล้เคียงกับตัวเลขก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ซึ่งตัดปัจจัยราคาพลังงานและอาหารออกแล้ว ปรับตัวขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.1% และสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.2% สะท้อนถึงการเร่งตัวเล็กน้อยของราคาหลัก
ในเชิงรายปี ดัชนี HICP ทั้งหมดลดลงเหลือ 2.0% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.2% และต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 2.2% แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของการเพิ่มขึ้นของราคาผู้บริโภค ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP รายปีคงที่ที่ 2.3% สอดคล้องกับการคาดการณ์และต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 2.4% เล็กน้อย แสดงถึงความมั่นคงในระดับหนึ่ง แต่ยังคงสูงกว่าดัชนีเงินเฟ้อโดยรวม
สรุปแล้ว ดัชนีเงินเฟ้อโดยรวมของยูโรโซนกำลังชะลอตัว ในขณะที่ดัชนีเงินเฟ้อหลักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาจบ่งบอกถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในกลุ่มราคาสำคัญ ข้อมูลสุดท้ายของเดือนกันยายนยืนยันการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยของเงินเฟ้อในเดือนก่อนหน้า ขณะนี้นโยบายของ ECB ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคาดว่านโยบายการเงินจะยังคงอยู่ในสถานะเดิมอย่างน้อยจนถึงสิ้นปีนี้
Source: xStation5
ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD
