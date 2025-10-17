ข่าวเด่น: อัตราการว่างงานของสวีเดนลดลงเล็กน้อย

อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับครั้งก่อน
ข้อมูลสำคัญ:
อัตราการว่างงานของสวีเดนเดือนกันยายนอยู่ที่ 8.3% ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ 8.4%
แม้ว่าการปรับลดเพียง 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ จะไม่มากนัก แต่สะท้อนถึงสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยของตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม ระดับการว่างงานที่ยังคงสูงยังเป็น ความท้าทายสำคัญต่อเศรษฐกิจสวีเดน
ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!