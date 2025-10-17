อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเด่น: อัตราการว่างงานของสวีเดนลดลงเล็กน้อย

ประเด็นหลัก

อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับครั้งก่อน

EUR/SEK
ฟอเร็ก
-
-
ข้อมูลสำคัญ:
อัตราการว่างงานของสวีเดนเดือนกันยายนอยู่ที่ 8.3% ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ 8.4%

แม้ว่าการปรับลดเพียง 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ จะไม่มากนัก แต่สะท้อนถึงสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยของตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม ระดับการว่างงานที่ยังคงสูงยังเป็น ความท้าทายสำคัญต่อเศรษฐกิจสวีเดน

 

Source: xStation5
