13:58 · 17 ตุลาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์

ประเด็นหลัก
  • ตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญของยูโรโซนสำหรับเดือนกันยายนจะเป็นปัจจัยชี้นำสำคัญต่อทิศทางนโยบายของ ECB
  • ผลประกอบการจากบริษัทต่าง ๆ เช่น American Express และ State Street จะช่วยเสริมภาพรวมของปฏิทินเศรษฐกิจช่วงสิ้นสัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจช่วงสิ้นสัปดาห์ค่อนข้างเบาบาง และเนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยังคงดำเนินอยู่ เราอาจจะไม่ได้เห็นข้อมูลเศรษฐกิจใหม่จากฝั่งอเมริกา
จุดสนใจในวันนี้อยู่ที่ตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญจากทั่วทั้งยูโรโซน โดยข้อมูลขั้นสุดท้ายของเดือนกันยายนจะเปิดเผยทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นสัญญาณสำคัญในการประเมินทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
นอกจากข้อมูลเศรษฐกิจแล้ว นักลงทุนยังจะได้ติดตามรายงานผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่ง เช่น American Express และ State Street อีกด้วย

ปฏิทินวันนี้:
08:00 🇸🇪 สวีเดน – อัตราว่างงานเดือนกันยายน (จริง: 8.3%; ก่อนหน้า: 8.4%)
08:30 🇭🇺 ฮังการี – ค่าจ้าง (จริง: 8.7%; ก่อนหน้า: 9%)
09:00 🇸🇰 สโลวาเกีย – เงินเฟ้อ HICP (คาดการณ์: 4.6%; ก่อนหน้า: 4.4%)
11:00 🇪🇺 สหภาพยุโรป – เงินเฟ้อผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนกันยายน
• HICP (เทียบเดือน) (คาดการณ์: 0.1%; ก่อนหน้า: 0.1%)
• Core HICP (เทียบเดือน) (คาดการณ์: 0.1%; ก่อนหน้า: 0.3%)
• HICP (เทียบปี) (คาดการณ์: 2.2%; ก่อนหน้า: 2.0%)
• Core HICP (เทียบปี) (คาดการณ์: 2.3%; ก่อนหน้า: 2.3%)

14:45 🇩🇪 เยอรมนี – สุนทรพจน์โดยประธานธนาคารกลาง Joachim Nagel
18:15 🇺🇸 สหรัฐฯ – สุนทรพจน์โดย Alberto Musalem จากเฟด
19:00 🇺🇸 สหรัฐฯ – จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมัน (คาดการณ์: 417; ก่อนหน้า: 418)

ผลประกอบการ (ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด):
• American Express Company
• Truist Financial Corporation
• State Street
• SLB Limited

ผลประกอบการ (หลังตลาดสหรัฐฯ ปิด):
• HDFC Bank Limited

17 ตุลาคม 2025, 18:08

