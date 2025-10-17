ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
09:02 · 17 ตุลาคม 2025

Fed สนับสนุนการลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง

หุ้นสหรัฐฯ

  • ดัชนี US500 และ US100 ลดลง 0.30%, ขณะที่ US2000 ร่วง 1.20%

  • หุ้นบางส่วนฟื้นตัวช่วงเช้าแต่ถูกขายทำกำไรในช่วงท้ายวัน

ค่าเงินและทองคำ

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) อ่อนค่าลงเป็นหนึ่งในสกุลเงิน G10 ที่อ่อนที่สุด รองจาก AUD; USDIDX ลด 0.35%

  • ทองคำ (Gold) บวกอีก 2.00% ทดสอบระดับสำคัญ $4,300/oz หลังจากทะลุ $4,200 เมื่อวานนี้

  • YTD gains ของทองคำ ตอนนี้เกิน 62%

นโยบายการเงิน Fed

  • เจ้าหน้าที่ Fed สนับสนุน การผ่อนคลายนโยบายต่อเนื่อง

    • Waller: เห็นควรลดดอกเบี้ย 25 bps ครั้งหน้า และอาจลดต่อได้ตามข้อมูลใหม่

    • Barkin: ตลาดแรงงานอ่อนตัว “Fed กำลังบินตาบอด” เนื่องจากข้อมูลน้อย

    • Miran: แนะนำลด 50 bps แต่คาดลดจริง 25 bps เน้นความเสี่ยงจาก ความตึงเครียดการค้าสหรัฐ–จีน

สินค้าโภคภัณฑ์

  • WTI Crude: ลด 2.05% ปิด $57/bbl หลังการประชุม Trump–Putin

  • ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS): เพิ่ม 80 bcf สูงกว่าคาด (76 bcf), ราคาปรับลดเล็กน้อยหลังรายงาน

ข่าวบริษัทเด่น

  • Salesforce: หุ้นพุ่ง 8% หลังปรับเพิ่ม รายได้คาดการณ์ FY2030 >$60B; Data & AI segment โต 120% YoY

  • Thermo Fisher Scientific (TMO.US): ขึ้น ~4% pre-market หลังประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ OpenAI

  • TSMC (TSM.US): รายงาน Q3 2025 แข็งแกร่ง, ทำลายประมาณการ, ยืนยันความเป็นผู้นำด้านชิป AI

ค่าเงินต่างประเทศ

  • เยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่า 0.50–0.70% หลัง Naoki Tamura สนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม

คริปโต

  • ตลาดยังถูกขายหนัก, ไม่มีสัญญาณฟื้นตัว

    • Bitcoin: -2.00% ปิด $108,800, ทดสอบจุดต่ำสุด Friday liquidation

    • Ethereum: -1.00%

    • Altcoins อื่น ๆ ลด 0.80%

สรุป: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ชะลอตัว ดอลลาร์อ่อนค่า ทองคำและเยนแข็งค่า Fed สนับสนุนการลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง ส่วนสินค้าโภคภัณฑ์และคริปโตยังผันผวนตามปัจจัยอุปทานและข่าวเศรษฐกิจโลก

