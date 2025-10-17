ข่าวเด่นวันนี้

Fed สนับสนุนการลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง
หุ้นสหรัฐฯ
-
ดัชนี US500 และ US100 ลดลง 0.30%, ขณะที่ US2000 ร่วง 1.20%
-
หุ้นบางส่วนฟื้นตัวช่วงเช้าแต่ถูกขายทำกำไรในช่วงท้ายวัน
ค่าเงินและทองคำ
-
ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) อ่อนค่าลงเป็นหนึ่งในสกุลเงิน G10 ที่อ่อนที่สุด รองจาก AUD; USDIDX ลด 0.35%
-
ทองคำ (Gold) บวกอีก 2.00% ทดสอบระดับสำคัญ $4,300/oz หลังจากทะลุ $4,200 เมื่อวานนี้
-
YTD gains ของทองคำ ตอนนี้เกิน 62%
นโยบายการเงิน Fed
-
เจ้าหน้าที่ Fed สนับสนุน การผ่อนคลายนโยบายต่อเนื่อง
-
Waller: เห็นควรลดดอกเบี้ย 25 bps ครั้งหน้า และอาจลดต่อได้ตามข้อมูลใหม่
-
Barkin: ตลาดแรงงานอ่อนตัว “Fed กำลังบินตาบอด” เนื่องจากข้อมูลน้อย
-
Miran: แนะนำลด 50 bps แต่คาดลดจริง 25 bps เน้นความเสี่ยงจาก ความตึงเครียดการค้าสหรัฐ–จีน
-
สินค้าโภคภัณฑ์
-
WTI Crude: ลด 2.05% ปิด $57/bbl หลังการประชุม Trump–Putin
-
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS): เพิ่ม 80 bcf สูงกว่าคาด (76 bcf), ราคาปรับลดเล็กน้อยหลังรายงาน
ข่าวบริษัทเด่น
-
Salesforce: หุ้นพุ่ง 8% หลังปรับเพิ่ม รายได้คาดการณ์ FY2030 >$60B; Data & AI segment โต 120% YoY
-
Thermo Fisher Scientific (TMO.US): ขึ้น ~4% pre-market หลังประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ OpenAI
-
TSMC (TSM.US): รายงาน Q3 2025 แข็งแกร่ง, ทำลายประมาณการ, ยืนยันความเป็นผู้นำด้านชิป AI
ค่าเงินต่างประเทศ
-
เยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่า 0.50–0.70% หลัง Naoki Tamura สนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
คริปโต
-
ตลาดยังถูกขายหนัก, ไม่มีสัญญาณฟื้นตัว
-
Bitcoin: -2.00% ปิด $108,800, ทดสอบจุดต่ำสุด Friday liquidation
-
Ethereum: -1.00%
-
Altcoins อื่น ๆ ลด 0.80%
-
สรุป: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ชะลอตัว ดอลลาร์อ่อนค่า ทองคำและเยนแข็งค่า Fed สนับสนุนการลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง ส่วนสินค้าโภคภัณฑ์และคริปโตยังผันผวนตามปัจจัยอุปทานและข่าวเศรษฐกิจโลก
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์
ข่าวเด่น: อัตราการว่างงานของสวีเดนลดลงเล็กน้อย
Breaking: น้ำมันดิบ (Crude Oil) สำรองสูงกว่าคาด 📌