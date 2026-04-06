กราฟประจำวัน 📉 น้ำมันปรับตัวลดลง โดย Citrini รายงานปริมาณเรือสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้น

น้ำมันดิบ Brent (OIL) เปิดการซื้อขายวันนี้ด้วยการปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่แรงกดดันฝั่งขาลงได้กลับมาอีกครั้ง โดยส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากการเจรจาระหว่างอิหร่าน–สหรัฐฯ ที่ยังดำเนินอยู่ หลังคำขาดของ Donald Trump ในขณะเดียวกัน Citrini ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์เชิง OSINT จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยตรงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ โดยระบุว่ากองทุนได้ส่งแหล่งข้อมูลในพื้นที่ไปติดตามการสัญจรของเรือบรรทุกน้ำมัน เพื่อเปรียบเทียบว่าข้อมูลการเดินเรือจริงสอดคล้องกับชุดข้อมูลที่กองทุนระดับโลก อัลกอริทึม และนักวิเคราะห์ใช้ประเมินความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันหรือไม่
รายงาน Citrini สื่อถึงอะไร?
- ตามรายงานของ Citrini กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ส่วนงานแมโคร และผู้วิเคราะห์ส่วนใหญ่ ใช้ข้อมูล AIS (สัญญาณติดตามจาก transponder ของเรือ) ในการประเมินความเสี่ยงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
- กองทุนระบุว่า นักวิเคราะห์ของตนได้ลงนามในเอกสารที่ด่านตรวจในโอมานยืนยันว่าจะไม่เก็บข้อมูล ก่อนจะนำอุปกรณ์อย่าง gimbal, ชุดไมโครโฟน และกล้อง Leica ซูม 150 เท่าเข้าไปในพื้นที่ แม้จะผ่านการตรวจสอบแล้วก็ตาม
- Citrini ตั้งข้อสังเกตว่า ข้อมูลจาก AIS อาจไม่สะท้อนภาพจริงทั้งหมด โดยชี้ว่ามีสัดส่วนมากถึง 50% ของการสัญจรเรือจริงที่อาจไม่ถูกบันทึกในระบบติดตามมาตรฐานในแต่ละวัน
- มีรายงานว่าเรือบางลำปิดสัญญาณ transponder, ปลอมแปลงปลายทาง หรือกรอกข้อมูลระบุตัวตนที่คลาดเคลื่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกติดตามและลดความเสี่ยงการถูกโจมตี รวมถึงมีการกล่าวถึง “shadow fleet” ของอิหร่านที่แล่นโดยปิดระบบติดตาม
- ตามข้อกล่าวอ้างดังกล่าว มีเรือบรรทุกน้ำมันมากกว่า 29 ลำที่ขนส่งน้ำมันดิบในลักษณะนี้ โดยคาดว่ามีน้ำมันมูลค่าราว 3 พันล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังมาเลเซียตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้น
- อย่างไรก็ตาม ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านี้ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างอิสระในตอนนี้
- หากข้อมูลนี้ถูกต้อง ผลกระทบต่อมุมมองตลาดจะมีนัยสำคัญ เพราะตลาดอาจประเมินความเสี่ยงด้านอุปทานในช่องแคบฮอร์มุซต่ำกว่าความเป็นจริง แบบจำลองราคาน้ำมันและการคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคอาจอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนอย่างเป็นระบบ
- แก่นของแนวคิดนี้คือ ผู้เล่นในตลาดอาจกำลังสับสนระหว่าง “ข้อมูลที่มองเห็นผ่าน AIS” กับ “การไหลของน้ำมันจริง” และในสภาพแวดล้อมที่ข้อมูลถูกปิดบังอย่างตั้งใจ การวิเคราะห์จากแดชบอร์ดอาจล่าช้ากว่าความเป็นจริงในพื้นที่
- Citrini สรุปว่า ช่องว่างระหว่างข้อมูล AIS กับการเคลื่อนย้ายเรือจริง อาจเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ถูกประเมินต่ำที่สุดในตลาดพลังงานโลกในขณะนี้
กราฟ OIL (กรอบเวลา D1)
Source: xStation5
