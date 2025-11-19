อ่านเพิ่มเติม
08:27 · 19 พฤศจิกายน 2025

Cloudflare ร่วงในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังเกิดเหตุขัดข้องอินเทอร์เน็ต 📌

Cloudflare
หุ้น
NET.US, Cloudflare Inc - class A
-
-

Cloudflare (NET.US) ร่วงเกือบ 5% ในช่วงก่อนเปิดตลาดสหรัฐ
หุ้นของ Cloudflare ปรับตัวลดลงหลังเกิด เหตุขัดข้องอินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ กระทบเว็บไซต์หลายแห่ง เช่น X, ChatGPT และอีกมากมาย

  • ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับข้อความแจ้งว่าเกิด “Internal server error บนเครือข่ายของ Cloudflare” และถูกแนะนำให้ ลองใหม่ในอีกไม่กี่นาที

  • ขณะนี้ Cloudflare กำลังตรวจสอบปัญหา โดยระบุสาเหตุสำคัญคือ มีการจราจรที่ผิดปกติสูงขึ้นไปยังหนึ่งในบริการของบริษัท ทำให้บางการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเกิดข้อผิดพลาด

  • Cloudflare ให้บริการ เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยไปยังคลาวด์ เมื่อผู้ใช้ลงชื่อใช้งาน ChatGPT และบริการอื่น ๆ

นักลงทุนจับตาว่าลูกค้าของ Cloudflare อาจเรียกร้องความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ต่อไป

Source: xStation5

21 พฤศจิกายน 2025, 15:07

สรุปข่าวเช้า
21 พฤศจิกายน 2025, 08:33

Palo Alto – หลังประกาศผลประกอบการ
20 พฤศจิกายน 2025, 17:05

ตลาดเด่น: US100 (20.11.2025)
20 พฤศจิกายน 2025, 08:39

NVIDIA ทำผลประกอบการเหนือความคาดหมาย: ยักษ์ใหญ่ AI ผู้กำลังขับเคลื่อนอนาคต

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก