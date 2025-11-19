Cloudflare ร่วงในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังเกิดเหตุขัดข้องอินเทอร์เน็ต 📌

Cloudflare (NET.US) ร่วงเกือบ 5% ในช่วงก่อนเปิดตลาดสหรัฐ
หุ้นของ Cloudflare ปรับตัวลดลงหลังเกิด เหตุขัดข้องอินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ กระทบเว็บไซต์หลายแห่ง เช่น X, ChatGPT และอีกมากมาย
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับข้อความแจ้งว่าเกิด “Internal server error บนเครือข่ายของ Cloudflare” และถูกแนะนำให้ ลองใหม่ในอีกไม่กี่นาที
ขณะนี้ Cloudflare กำลังตรวจสอบปัญหา โดยระบุสาเหตุสำคัญคือ มีการจราจรที่ผิดปกติสูงขึ้นไปยังหนึ่งในบริการของบริษัท ทำให้บางการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเกิดข้อผิดพลาด
Cloudflare ให้บริการ เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยไปยังคลาวด์ เมื่อผู้ใช้ลงชื่อใช้งาน ChatGPT และบริการอื่น ๆ
นักลงทุนจับตาว่าลูกค้าของ Cloudflare อาจเรียกร้องความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ต่อไป
Source: xStation5
