08:31 · 8 เมษายน 2026

CME Group – ผู้ได้รับประโยชน์จากความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือไม่? 📈

CME Group (CME.US) ยังคงเป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์หลักจาก ความผันผวนของตลาดที่อยู่ในระดับสูงในปี 2026 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการซื้อขายและรายได้จากธุรกรรมของบริษัท

ในฐานะผู้ดำเนินการตลาดอนุพันธ์จากชิคาโก บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย ความไม่แน่นอนทั้งด้านมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อสร้างผลประกอบการที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

อย่างไรก็ตาม เริ่มมีสัญญาณว่า โมเมนตัมการเติบโตอาจแตะจุดสูงสุดในระยะสั้น (local peak) ซึ่งเริ่มถูกสะท้อนอยู่ในราคาหุ้นบางส่วนแล้ว

ปริมาณการซื้อขายทำสถิติใหม่

CME Group รายงานปริมาณการซื้อขายระดับสูงเป็นประวัติการณ์ โดย:

  • Average Daily Volume (ADV) เดือนมีนาคม อยู่ที่ 41.1 ล้านสัญญา (+33% YoY)
  • ค่าเฉลี่ยไตรมาส 1/2026 อยู่ที่ 36.2 ล้านสัญญา (+22% YoY)

ตัวเลขนี้สะท้อนความต้องการเครื่องมือบริหารความเสี่ยง (hedging instruments) ที่แข็งแกร่ง

กิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มหลัก ได้แก่:

  • อัตราดอกเบี้ย (Interest rates)
  • สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
  • สัญญา U.S. Treasury

โดย open interest ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

มุมมองจาก UBS

ธนาคาร UBS ปรับเพิ่มคาดการณ์ EPS ไตรมาส 1/2026 เป็น $3.38 (จาก $3.29 เดิม และสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดที่ $3.16)

อย่างไรก็ตาม UBS ยังคงให้คำแนะนำระดับ Neutral พร้อมราคาเป้าหมายที่ $310 ซึ่งใกล้ระดับราคาปัจจุบัน สะท้อนว่า อัพไซด์อาจมีจำกัด

UBS ระบุว่า:

  • แม้ปริมาณการซื้อขายยังแข็งแรง
  • แต่แรงกดดันด้านราคา (discount / product mix) กำลังกดดันการเติบโตของรายได้บางส่วน
  • สภาวะปัจจุบันอาจเป็น “ช่วงพีค” ของกิจกรรมแล้ว

ดังนั้น UBS จึงเอนเอียงไปยังหุ้นที่ ไม่พึ่งพาปริมาณการซื้อขายโดยตรงมากเกินไป

ความเสี่ยงและปัจจัยลบ

  • การแข่งขันจากแพลตฟอร์ม FMX
  • เหตุขัดข้องด้านระบบ เช่น การหยุดซื้อขายชั่วคราวในตลาดโลหะและก๊าซ
  • ความเป็นไปได้ที่โมเมนตัมปัจจุบันจะชะลอลงในไตรมาสถัดไป

 มุมมองจากโบรกเกอร์อื่น

Raymond James ยังคงมองบวก (Outperform) โดยให้เหตุผลว่า:

  • ความอ่อนแอของคู่แข่ง FMX ยังเป็นปัจจัยหนุน CME Group

 ภาพรวมการลงทุน

แม้จะมีความระมัดระวังมากขึ้นจากบางสถาบัน แต่ CME Group ยังถูกมองว่าเป็น:

  • หุ้นคุณภาพสูง (high-quality stock)
  • ได้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด (volatility beneficiary)
  • มีสถานะกึ่งผูกขาดในหลายตลาดหลัก
  • เป็น “defensive stock” ที่มีโครงสร้างรายได้แข็งแกร่ง

มุมมองทางเทคนิค

  • แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ (uptrend intact)
  • แนวต้านระยะสั้น: $315–320
  • แนวรับสำคัญ: $280 (บริเวณ EMA 200 วัน)

Source: xStation5

8 เมษายน 2026, 10:41

