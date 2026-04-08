CME Group – ผู้ได้รับประโยชน์จากความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือไม่? 📈

CME Group (CME.US) ยังคงเป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์หลักจาก ความผันผวนของตลาดที่อยู่ในระดับสูงในปี 2026 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการซื้อขายและรายได้จากธุรกรรมของบริษัท
ในฐานะผู้ดำเนินการตลาดอนุพันธ์จากชิคาโก บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย ความไม่แน่นอนทั้งด้านมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อสร้างผลประกอบการที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
อย่างไรก็ตาม เริ่มมีสัญญาณว่า โมเมนตัมการเติบโตอาจแตะจุดสูงสุดในระยะสั้น (local peak) ซึ่งเริ่มถูกสะท้อนอยู่ในราคาหุ้นบางส่วนแล้ว
ปริมาณการซื้อขายทำสถิติใหม่
CME Group รายงานปริมาณการซื้อขายระดับสูงเป็นประวัติการณ์ โดย:
- Average Daily Volume (ADV) เดือนมีนาคม อยู่ที่ 41.1 ล้านสัญญา (+33% YoY)
- ค่าเฉลี่ยไตรมาส 1/2026 อยู่ที่ 36.2 ล้านสัญญา (+22% YoY)
ตัวเลขนี้สะท้อนความต้องการเครื่องมือบริหารความเสี่ยง (hedging instruments) ที่แข็งแกร่ง
กิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มหลัก ได้แก่:
- อัตราดอกเบี้ย (Interest rates)
- สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
- สัญญา U.S. Treasury
โดย open interest ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
มุมมองจาก UBS
ธนาคาร UBS ปรับเพิ่มคาดการณ์ EPS ไตรมาส 1/2026 เป็น $3.38 (จาก $3.29 เดิม และสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดที่ $3.16)
อย่างไรก็ตาม UBS ยังคงให้คำแนะนำระดับ Neutral พร้อมราคาเป้าหมายที่ $310 ซึ่งใกล้ระดับราคาปัจจุบัน สะท้อนว่า อัพไซด์อาจมีจำกัด
UBS ระบุว่า:
- แม้ปริมาณการซื้อขายยังแข็งแรง
- แต่แรงกดดันด้านราคา (discount / product mix) กำลังกดดันการเติบโตของรายได้บางส่วน
- สภาวะปัจจุบันอาจเป็น “ช่วงพีค” ของกิจกรรมแล้ว
ดังนั้น UBS จึงเอนเอียงไปยังหุ้นที่ ไม่พึ่งพาปริมาณการซื้อขายโดยตรงมากเกินไป
ความเสี่ยงและปัจจัยลบ
- การแข่งขันจากแพลตฟอร์ม FMX
- เหตุขัดข้องด้านระบบ เช่น การหยุดซื้อขายชั่วคราวในตลาดโลหะและก๊าซ
- ความเป็นไปได้ที่โมเมนตัมปัจจุบันจะชะลอลงในไตรมาสถัดไป
มุมมองจากโบรกเกอร์อื่น
Raymond James ยังคงมองบวก (Outperform) โดยให้เหตุผลว่า:
- ความอ่อนแอของคู่แข่ง FMX ยังเป็นปัจจัยหนุน CME Group
ภาพรวมการลงทุน
แม้จะมีความระมัดระวังมากขึ้นจากบางสถาบัน แต่ CME Group ยังถูกมองว่าเป็น:
- หุ้นคุณภาพสูง (high-quality stock)
- ได้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด (volatility beneficiary)
- มีสถานะกึ่งผูกขาดในหลายตลาดหลัก
- เป็น “defensive stock” ที่มีโครงสร้างรายได้แข็งแกร่ง
มุมมองทางเทคนิค
- แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ (uptrend intact)
- แนวต้านระยะสั้น: $315–320
- แนวรับสำคัญ: $280 (บริเวณ EMA 200 วัน)
Source: xStation5
