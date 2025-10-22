หุ้น Coca-Cola พุ่งแรงหลังผลประกอบการเหนือความคาดหมาย 🚀

- Coca-Cola ทำผลงานเหนือความคาดหมายของตลาด
- Coca-Cola ขยายอัตรากำไรจากการดำเนินงานจากการปรับขึ้นราคาและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
Coca-Cola ทำให้ตลาดประหลาดใจด้วยผลประกอบการที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรจากการดำเนินงาน ส่งผลให้ราคาหุ้น Coca-Cola ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ในช่วงเปิดตลาดสหรัฐฯ
Key figures from Coca-Cola's 3Q2025 results
- Revenue: $12.455 billion, up 5.1% vs. 3Q2024 and +0.4% vs. analyst consensus
- EBIT: $3.982 billion, up 8.5% vs. 3Q2024 and +2.9% vs. analyst consensus
- Net profit: $3.696 billion, up 30.3% vs. 3Q2024 and +10.3% vs. analyst consensus
Coca-Cola ขยายอัตรากำไร
ผลประกอบการของ Coca-Cola แข็งแกร่ง โดย Fuze Tea เติบโตขึ้น และแบรนด์อื่น ๆ เช่น Powerade และ BODYARMOR (เครื่องดื่มกีฬาอีกประเภท) เพิ่มส่วนแบ่งตลาดและยอดขายตามปริมาณ นอกจากนี้ Coca-Cola ยังสามารถเพิ่มยอดขายต่อหน่วยทั่วโลกได้ 1% โดยในภูมิภาค EMEA เพิ่มขึ้น 4% การเติบโตนี้เมื่อรวมกับการปรับราคาขึ้น 6% ทั่วโลก ทำให้บริษัทสามารถทำผลงานเป็นบวกในไตรมาสดังกล่าว และเพิ่ม EBIT Margin จาก 30.7% ในไตรมาส 3 ปี 2024 เป็น 32% แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาเพิ่มขึ้น แต่สามารถชดเชยด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในส่วนอื่น ๆ ของบริษัท Gross Margin ก็ขยายตัวจาก 61.6% เป็น 61.5% แม้ว่าวัตถุดิบมีราคาเพิ่มขึ้น
สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลประกอบการของ Coca-Cola คือการปรับราคาสูงสุดมาจาก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเพิ่มขึ้น 8% ทำให้ภูมิภาคนี้มีอัตราการเติบโตของรายได้สูงที่สุด เติบโต 11% เมื่อเทียบปีต่อปี เราเชื่อว่าภูมิภาคนี้มีศักยภาพสูง และเนื่องจากคิดเป็นสัดส่วนรายได้รวมของ Coca-Cola ค่อนข้างมาก (ปัจจุบันอยู่ที่ 12.5% ของรายได้รวม) จะช่วยเพิ่มการเติบโตโดยรวมของบริษัท
นอกจากนี้ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 28% ใน 9 เดือนแรกของปี และ การลงทุน CAPEX ยังคงอยู่ในระดับคงที่
สรุปได้ว่า ผลประกอบการของ Coca-Cola แสดงถึง ความแข็งแกร่งของธุรกิจ และความสามารถในการปรับขึ้นราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าความต้องการจะคงที่ ทั้งนี้เป็นผลจาก พอร์ตสินค้าที่หลากหลาย และภาพลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่ง
ราคาหุ้น Coca-Cola เปิดตลาดด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
