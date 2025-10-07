ราคาคาโก้ (Cocoa) อัปเดตวันนี้ 🍫

-
คาโก้ฟิวเจอร์ส (COCOA) – อัปเดตวันนี้ 🍫
-
หยุดสถิติแพ้ต่อเนื่อง 4 วัน
-
พบ แนวรับที่ 200-week EMA (เส้นสีดำ)
-
ราคาดีดตัวจาก ระดับต่ำสุดในรอบ 20 เดือน ปรับขึ้น +2%
ปัจจัยต่อเนื่อง:
-
แนวโน้มอุปทานปรับตัวดีขึ้น อาจกดดันราคา
-
สภาพอากาศใน แอฟริกาตะวันตก ดีขึ้น
-
เกษตรกรลงทุนขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น
-
Bloomberg คาดการณ์ คาโก้ล้นตลาด ~186,000 ตัน ในฤดูกาลหน้า
-
สรุป: ราคาคาโก้ฟื้นตัวทางเทคนิค แต่ แรงกดดันจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นยังคงมีอยู่
COCOA has been in a consistent downtrend for eight weeks, pushing the RSI on the W1 timeframe to oversold territory. Source: xStation5
