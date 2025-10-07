อ่านเพิ่มเติม
08:44 · 7 ตุลาคม 2025

ราคาคาโก้ (Cocoa) อัปเดตวันนี้ 🍫

Tablespoon of cocoa powder
  • ราคาคาโก้ทำจุดต่ำสุดในรอบ 20 เดือน ในช่วงเซสชันลอนดอน

  • ฟิวเจอร์สดีดตัว ขึ้นจากแนวรับ 200-week EMA

  • ปัจจุบัน ปรับตัวขึ้น +2%

คาโก้ฟิวเจอร์ส (COCOA) – อัปเดตวันนี้ 🍫

  • หยุดสถิติแพ้ต่อเนื่อง 4 วัน

  • พบ แนวรับที่ 200-week EMA (เส้นสีดำ)

  • ราคาดีดตัวจาก ระดับต่ำสุดในรอบ 20 เดือน ปรับขึ้น +2%

ปัจจัยต่อเนื่อง:

  • แนวโน้มอุปทานปรับตัวดีขึ้น อาจกดดันราคา

    • สภาพอากาศใน แอฟริกาตะวันตก ดีขึ้น

    • เกษตรกรลงทุนขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น

    • Bloomberg คาดการณ์ คาโก้ล้นตลาด ~186,000 ตัน ในฤดูกาลหน้า

สรุป: ราคาคาโก้ฟื้นตัวทางเทคนิค แต่ แรงกดดันจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นยังคงมีอยู่

COCOA has been in a consistent downtrend for eight weeks, pushing the RSI on the W1 timeframe to oversold territory. Source: xStation5

8 ตุลาคม 2025, 21:27

