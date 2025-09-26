📉 ราคาช็อกโกแลต (Cocoa) ร่วงเกือบ 2% ต่ำกว่า 7,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางฝนตกในแอฟริกา

- ราคาช็อกโกแลตร่วงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุดเกือบ 13,000 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2024 ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่าโซนสำคัญทั้งเชิงจิตวิทยาและเชิงเทคนิคที่ 7,000 ดอลลาร์ต่อตัน
- การปรับตัวลงเกิดขึ้นจากการคาดการณ์อุปทานที่ดีขึ้นและความต้องการที่อ่อนแรง ซึ่งสวนทางกับการพุ่งขึ้นของราคาปีที่แล้วที่เกิดจากภัยแล้ง โรคพืช และการเก็บเกี่ยวที่แย่ในแอฟริกาตะวันตก
- ฝนที่เพิ่มขึ้นและการออกดอกของต้นโกโก้ในไอวอรีโคสต์และกานากำลังช่วยหนุนคาดการณ์การผลิต ลดความกังวลเรื่องขาดแคลน
- แอฟริกาตะวันตก ซึ่งผลิตโกโก้โลกประมาณ 70% คาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวฟื้นตัวหลังจากที่สภาพอากาศเลวร้ายและโรคระบาดทำให้ผลผลิตลดลงในปีที่แล้ว
- ราคาช็อกโกแลตที่สูงร่วมกับภาษีสหรัฐฯ อาจทำให้ความต้องการผู้บริโภคลดลงอีก
- นักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นแรงต้านเพิ่มเติมต่อราคาที่จะเข้าสู่ปี 2025
- การเพิ่มขึ้นของผลผลิตในปีนี้จะเพิ่มอุปทานอย่างมีนัยสำคัญ ช่วยแก้ปัญหาอุปทานที่ไม่สมดุลซึ่งผลักดันราคาขึ้นในปี 2024
- Rabobank คาดการณ์ว่าจะมีอุปทานส่วนเกินอย่างมากในฤดูกาล 2025/26 โดยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นในเอกวาดอร์ บราซิล เปรู ไนจีเรีย และแคเมอรูน พร้อมกับการฟื้นตัวของแอฟริกาตะวันตก
- ราคาช็อกโกแลตคาดว่าจะปรับตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะสั้นและกลาง แม้จะมีโอกาสฟื้นตัวชั่วคราว
- ความเสี่ยงด้านอุปทานจำกัดในไอวอรีโคสต์และกานาน่าจะทำให้ราคายังคงสูงกว่า 3,000 ดอลลาร์ต่อตัน แม้ในกรณีตลาดขาลง
- เมื่อมองที่กราฟช็อกโกแลต จะเห็นรูปแบบหัวและไหล่ โดยราคาฟิวเจอร์สปัจจุบันสอดคล้องกับ 'คอ' ของรูปแบบดังกล่าว
Source: xStation5
