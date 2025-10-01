อ่านเพิ่มเติม

Cocoa ร่วง 3.5% แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ตุลาคม 2024 หลังความกังวลเรื่องอุปทานลดลง 📉

08:41 1 ตุลาคม 2025

ตลาดฟิวเจอร์สคาเคา (ICE – COCOA)

ราคาคาเคาร่วงเกือบ 3.5% วันนี้ เนื่องจากนักลงทุนมองไปที่ฤดูกาล 2025/2026 ที่คาดว่าจะมี อุปทานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

  • การเริ่มฤดูกาลเก็บเกี่ยวใน ไอวอรีโคสต์ วันที่ 1 ต.ค. (ผู้ผลิตคาเคารายใหญ่ที่สุดของโลก) ชี้ว่าจะมีสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด

  • ราคาคาเคาร่วงลงกว่า 50% จากจุดสูงสุดตลอดกาล

นักลงทุนกำลังรอ ข้อมูลการบดคาเคาจากตลาดสำคัญ ที่จะประกาศสัปดาห์หน้า หากตัวเลขต่ำกว่าคาด อาจยืนยัน รูปแบบทางเทคนิค Head and Shoulders และเพิ่มแรงกดดันฝั่งขายในฟิวเจอร์สคาเคา เนื่องจากนักเก็งกำไรและผู้เล่นในตลาดเริ่มเปลี่ยนความสนใจจาก อุปทานตึงตัว ไปสู่ ความต้องการต่ำและการผลิตคาเคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีหน้า

 

Source: xStation5

แนวโน้มตลาดคาเคา (CoT – 23 กันยายน 2025)

ฝั่ง Commercials (ผู้ผลิต/ผู้ค้าส่ง/ผู้แปรรูป/ผู้ใช้)

  • อยู่ใน สถานะ Short อย่างชัดเจน: ประมาณ 50.4k สัญญา short เทียบกับ 27.1k สัญญา long

  • เป็นแนวทาง hedging แบบคลาสสิก – ผู้ผลิตและผู้แปรรูปป้องกันความเสี่ยงราคาสูงขึ้นโดยการขายฟิวเจอร์ส

  • การเพิ่มขึ้นของ short positions บ่งชี้ว่าฝั่งอุปทานคาดว่าราคาจะสูงและมีการป้องกันความเสี่ยงอย่างแข็งขัน

ฝั่ง Managed Money (กองทุนเก็งกำไร)

  • ชัดเจนใน สถานะ Long: 16.9k long เทียบกับ 10.1k short

  • แสดงว่านักเก็งกำไรยังเดิมพันราคาคาเคาสูงขึ้น แม้ Commercials จะ Short หนัก

  • ในสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทุนเก็งกำไรเพิ่มสัญญา short ใหม่ราว +1.5k สัญญา แสดงถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้น

สรุปการวางตำแหน่งตลาด

  • เห็นความขัดแย้งแบบคลาสสิก: ผู้ผลิตป้องกันความเสี่ยง (short) ขณะที่ กองทุนยังคงถือ long

  • การตั้งค่านี้มักหมายถึงตลาดยังอยู่ภายใต้แรงกดดันด้านอุปทาน แต่เงินเก็งกำไรยังสนับสนุนด้านขาขึ้น

  • การเพิ่ม short ของฝั่ง Commercials และกองทุนที่ระมัดระวังเพิ่ม short อาจทำให้ตลาดเข้าสู่ ช่วง consolidation พร้อมความเสี่ยงของการทำกำไรหลังราคาปรับขึ้นก่อนหน้า

  • ฝั่ง Commercials ป้องกันความเสี่ยงจากราคาสูง ขณะที่ Managed Money ยังคงเดิมพันขาขึ้น แต่ระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันต่อการวางตำแหน่งของนักเก็งกำไรหากข้อมูลการแปรรูปคาเคา (grinding data) ชี้ว่าความต้องการช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์คาเคาลดลง

 

Source:CFTC

หุ้น:
