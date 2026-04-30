20:37 · 30 เมษายน 2026

Cocoa futures พุ่งขึ้นประมาณ 4% 📈 ทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามว่า “จุดต่ำสุดได้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง?”

Cocoa futures บนตลาด ICE (COCOA) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 4% ในวันนี้ หลังดีดตัวจากจุดต่ำสุดระยะสั้น โดยแรงกดดันต่อราคาส่วนหนึ่งมาจากข่าวของ World Bank ที่คาดการณ์ว่าราคาโกโก้อาจปรับตัวลดลงถึง 50% ในปี 2026 ซึ่งสร้างความกังวลในกลุ่มประเทศผู้ผลิตและผู้เล่นในตลาด อย่างไรก็ตาม หากมองในเชิงโครงสร้างตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ การตีความดังกล่าวอาจเป็นการมองผ่าน “base effects” มากกว่าจะเป็นสัญญาณของการปรับตัวลงต่อเนื่อง

การปรับฐานได้เกิดขึ้นไปแล้ว

ตลาดโกโก้ได้ผ่านช่วงการปรับฐานแบบ mean-reversion ที่รุนแรงที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์สินค้าโภคภัณฑ์

  • ราคาฟิวเจอร์ส ICE ลดลงประมาณ 70–75% จากจุดสูงสุดเดือนธันวาคม 2024 (~12,900 ดอลลาร์/ตัน)
  • ราคาปัจจุบันอยู่ในช่วงประมาณ 3,000–3,500 ดอลลาร์/ตัน
  • ตั้งแต่ต้นปี 2026 ตลาดลดลงราว 40–45%

ในบริบทนี้ การคาดการณ์เฉลี่ยของ World Bank ที่ระดับประมาณ 3,800 ดอลลาร์/ตัน ไม่ได้สะท้อนมุมมองขาลงใหม่ แต่เป็นการเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2025 ที่สูงผิดปกติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการ “กลับสู่สมดุล” มากกว่าการทรุดตัวรอบใหม่

มีแนวรับของตลาดหรือไม่

จากมุมมองตลาดกายภาพ มีหลายปัจจัยที่ชี้ว่าโซน 3,000 ดอลลาร์/ตัน เริ่มทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ:

  • สต็อกที่รับรองโดยตลาดเริ่มแตะจุดสูงสุดและเริ่มลดลง
  • สต็อกในยุโรปเริ่มตึงตัวจากการลดสินค้าคงคลัง
  • สถานะการป้องกันความเสี่ยงของผู้เล่นเชิงพาณิชย์ลดความตื่นตระหนกลง

สิ่งนี้สะท้อนว่าภาวะอุปทานล้นที่เกิดหลังราคาพุ่งสูง กำลังถูกดูดซับมากกว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม แนวรับนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่นอน

ความเสี่ยงจากสภาพอากาศ

ปัจจัยสำคัญที่ยังถูกประเมินต่ำเกินไปคือความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ

World Bank ประเมินความเป็นไปได้ของ El Niño ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 อยู่ที่ประมาณ 60% ซึ่งในอดีตมักส่งผลให้:

  • ปริมาณฝนในแอฟริกาตะวันตกลดลง
  • ผลผลิตโกโก้ได้รับผลกระทบในช่วงสำคัญของการพัฒนาเมล็ด

ซึ่งขัดแย้งกับสมมติฐานการฟื้นตัวของผลผลิตในกานา (+34%) และโกตดิวัวร์ (+5%)

หาก El Niño เกิดขึ้นจริง โครงสร้างตลาดอาจพลิกจาก “อุปทานเกิน” ไปสู่ “อุปทานตึงตัว” อย่างรวดเร็ว

ด้านอุปสงค์: ใกล้ถึงจุดทรงตัว

ความต้องการบริโภคถูกกดดันจากราคาที่สูงในช่วง 12–18 เดือนที่ผ่านมา ผู้ผลิตช็อกโกแลตได้ปรับสูตร ลดสัดส่วนโกโก้ และปรับขนาดสินค้าแล้ว แต่ความยืดหยุ่นของอุปสงค์มีข้อจำกัด

ข้อมูลล่าสุดแสดงว่า:

  • การบดโกโก้ (grindings) ในยุโรปและอเมริกาเหนืออ่อนตัว
  • แต่แรงกดดันด้านอุปสงค์เริ่มชะลอการหดตัวลง

เมื่อราคาปรับตัวลง ระบบ hedging จะค่อย ๆ กลับมาทำงาน และอุปสงค์มีแนวโน้มทรงตัวในช่วงกลางปี 2026 และอาจฟื้นตัวในระยะถัดไป

มุมมอง World Bank vs ตลาด

World Bank อยู่ในฝั่งค่อนข้าง bearish เมื่อเทียบกับสถาบันอื่น

  • J.P. Morgan: ประมาณ 6,000 ดอลลาร์/ตัน
  • ING: ประมาณ 4,400–4,600 ดอลลาร์/ตัน
  • Rabobank / Citigroup: ลดคาดการณ์ภาวะ surplus ลง

ภาพรวม consensus:

  • ปี 2026 มีแนวโน้มปิดต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์/ตันเล็กน้อย
  • ปี 2027 มี upside risk หากอุปสงค์ฟื้นตัวและความเสี่ยงสภาพอากาศเกิดขึ้นจริง

ปัจจัยหลักของตลาด

ปัจจุบันตลาดโกโก้ถูกขับเคลื่อนโดย 4 ปัจจัยหลัก:

  • ความเสี่ยงสภาพอากาศ (โอกาส El Niño)
  • การปรับสมดุลสต็อก
  • การทรงตัวของอุปสงค์
  • การฟื้นตัวของอุปทาน

โดยรวม การดีดตัวขึ้น 4% ล่าสุดสะท้อนแรงซื้อกลับจากภาวะ oversold และการปรับความคาดหวังของตลาด มากกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงรอบใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิม

COCOA (H1, D1)

 

Source: xStation5

 

Source: xStation5

