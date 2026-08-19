COFFEE พุ่งขึ้น 3.4% ☕️

- ความขาดแคลนในตลาด Spot ดันส่วนต่างราคาสัญญา Futures พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 📈
- ความขาดแคลนในตลาด Spot ดันส่วนต่างราคาสัญญา Futures พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 📈
ราคากาแฟพุ่งแรง ท่ามกลางอุปทานระยะสั้นที่ตึงตัว
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากาแฟปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยวันนี้พุ่งเกือบ 3% จากข้อจำกัดด้านอุปทานในระยะสั้นที่รุนแรง ประกอบกับปัจจัยด้านการหมดอายุของสัญญา สะท้อนว่าตลาดกาแฟกำลังเผชิญภาวะอุปทานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยกาแฟสำหรับส่งมอบทันทีมีความตึงตัวสูง แม้แนวโน้มการผลิตในระยะกลางจะเริ่มสมดุลมากขึ้น
โครงสร้างราคาสัญญา: Backwardation รุนแรงขึ้น
เส้น Forward Curve ของสัญญากาแฟกำลังชันลงอย่างมากและอยู่ในภาวะ Backwardation โดยสัญญาที่ใกล้ส่งมอบมีราคาสูงกว่าสัญญาที่จะส่งมอบในอนาคตอย่างชัดเจน
ข้อมูลราคาล่าสุดระบุว่า สัญญากาแฟเดือนกันยายนพุ่งขึ้นสู่ระดับ 3.47–3.60 ดอลลาร์/ปอนด์ ขณะที่สัญญาเดือนธันวาคมลดลงมาอยู่ราว 3.18 ดอลลาร์/ปอนด์ และสัญญาที่ส่งมอบในปี 2027–2028 อยู่ต่ำกว่า 3.00 ดอลลาร์/ปอนด์
เส้นราคาที่ลาดลงอย่างชัดเจนนี้สะท้อนว่า ตลาดกาแฟแบบ Spot กำลังเผชิญภาวะอุปทานตึงตัวอย่างรุนแรง เมื่อเมล็ดกาแฟพร้อมส่งมอบมีจำกัด ผู้ซื้อจึงยอมจ่ายราคาพรีเมียมเพื่อรับสินค้าในทันที แทนที่จะรอผลผลิตจากฤดูกาลถัดไปเข้าสู่ตลาด
เส้น Forward Curve ของสัญญากาแฟ (ปัจจุบัน: สีขาว, เมื่อวาน: สีน้ำเงิน, 1 เดือนก่อน: สีเหลือง) ที่มา: Bloomberg Finance LP
ทำไมส่วนต่างราคา September–December ถึงกว้างขึ้น?
ส่วนต่างระหว่างสัญญาเดือนกันยายนและเดือนธันวาคมขยายตัวอย่างมาก โดยล่าสุดแตะเกือบ 30 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจาก 27.20 เซนต์/ปอนด์ ในวันก่อนหน้า
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Spread พุ่งขึ้น
- สัญญาใกล้หมดอายุและ Short Squeeze: เมื่อสัญญา Arabica เดือนกันยายนใกล้หมดอายุ ผู้ถือสถานะ Short ต้องเลือกระหว่างส่งมอบกาแฟที่ผ่านการรับรองจริง หรือซื้อคืนสัญญา การเร่งปิดสถานะดังกล่าวทำให้เกิด Short Squeeze อย่างรุนแรง ส่งผลให้ Open Interest ลดลงอย่างมากและดันราคาตลาด Spot สูงขึ้น
- สต็อกกาแฟในตลาดซื้อขายลดลง: สต็อกกาแฟที่ผ่านการรับรองของ ICE ลดลงอย่างต่อเนื่องมานานกว่าหนึ่งเดือน และแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายปี
- ข้อจำกัดด้านผลผลิตและโลจิสติกส์: ความล่าช้าในการเก็บเกี่ยวของบราซิลทำให้ปริมาณกาแฟล็อตแรกเข้าสู่ตลาดช้าลง ขณะเดียวกัน ปัญหาด้านโลจิสติกส์ในโคลอมเบียจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ รวมถึงความเสียหายจากฝนในช่วงเก็บเกี่ยวรอบกลาง ยิ่งจำกัดการส่งออกในระยะสั้น
- อุปทาน Spot ตึงตัว แต่คาดการณ์ผลผลิตในอนาคตเพิ่มขึ้น: แม้อุปทานกาแฟในตลาดปัจจุบันจะมีจำกัดหรือเกิดความล่าช้า แต่ตลาดยังคาดการณ์ว่าผลผลิตบราซิลในช่วงฤดูกาล 2026/27 จะอยู่ในระดับสูง ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง ราคาที่สูงในปัจจุบัน กับแนวโน้มอุปทานที่อาจผ่อนคลายในอนาคต
ส่วนต่างราคาสัญญากาแฟแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี ที่มา: Bloomberg Finance LP
แนวโน้มสภาพอากาศในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญ
ปัจจัยพื้นฐานของตลาดกาแฟยังคงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแหล่งผลิต Arabica และ Robusta สำคัญ:
- บราซิล: พื้นที่เพาะปลูกตอนกลางกำลังเผชิญภาวะแห้งแล้งตามฤดูกาล ซึ่งยังไม่เอื้อต่อการฟื้นตัวของต้นกาแฟและการพัฒนาเมล็ดกาแฟ
- โคลอมเบียและอเมริกากลาง: โคลอมเบียยังเผชิญปัญหาการส่งออกจากฝนตกหนักและความเสียหายจากแผ่นดินไหว ขณะที่เม็กซิโกมีสภาพอากาศที่เอื้อต่อผลผลิต
- แอฟริกาตะวันออกและตะวันตก: ไอวอรีโคสต์ กานา รวมถึงผู้ผลิตในแอฟริกาตะวันออก เช่น เอธิโอเปีย เคนยา และแทนซาเนีย มีฝนตกเป็นบางพื้นที่ถึงกระจายตัว พร้อมอุณหภูมิที่อยู่ในระดับปกติถึงสูงกว่าปกติ
- เอเชียแปซิฟิก: เวียดนามได้รับประโยชน์จากฝนมรสุมที่อยู่ในระดับเหมาะสม ช่วยสนับสนุนการเติบโตของ Robusta ขณะที่อินโดนีเซียมีสภาพอากาศโดยรวมดี แม้ยังเผชิญภาวะแห้งแล้งตามฤดูกาล
Technical Analysis: COFFEE (D1)
สัญญา Arabica ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ โดย ทะลุเส้น EMA30 ที่ 318.85 ดอลลาร์ และยังสามารถยืนเหนือบริเวณ EMA10 ที่ 323.36 ดอลลาร์ ได้อย่างมั่นคง
แม้ก่อนหน้านี้ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบเป็นเวลาหลายสัปดาห์ และปรับตัวลงแรงจากการเปลี่ยนสัญญา (Contract Rollover) แต่ภาพทางเทคนิคยังคงเป็น ขาขึ้น
การเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยยังสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น โดย EMA10 อยู่เหนือ EMA30 และ EMA100 หากราคายังคงยืนเหนือ EMA10 ได้ โมเมนตัมขาขึ้นยังมีโอกาสดำเนินต่อ และเปิดทางให้ราคาทดสอบระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 330.07 ดอลลาร์ และจุดสูงสุดระยะสั้นก่อนหน้าบริเวณ 350 ดอลลาร์
Source: xStation5
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