หุ้น Coinbase ทะลุระดับแนวต้านสำคัญ🔔

หุ้น Coinbase ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งตั้งแต่เม.ย.–ก.ค. 2024 ก่อนปรับฐานลึกคืนประมาณครึ่งหนึ่งของการปรับขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับตัวหยุดรอบ $300 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญสำหรับการฟื้นตัวครั้งต่อไป
แนวรับ $300: มีความสำคัญจากราคาก่อนหน้าและ Fibonacci 50% ของการปรับขึ้นเมษายน–กรกฎาคม
แนวโน้มทางเทคนิค: ราคายังคงเหนือ EMA 100 ยืนยันความเชื่อมั่นขาขึ้น
แนวต้านถัดไป: หากแนวรับ $300 แข็งแกร่ง ระดับต่อไปที่ควรจับตาคือ $378 และ $423 (จุดสูงสุดล่าสุด)
Timeframe: D1
Source: xStation5
DE40: ตลาดยุโรปยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแอและความวุ่นวายทางการเมือง
