อ่านเพิ่มเติม
08:53 · 6 ตุลาคม 2025

หุ้น Coinbase ทะลุระดับแนวต้านสำคัญ🔔

ประเด็นหลัก
Coinbase
หุ้น
COIN.US, Coinbase Global Inc - class A
-
-
ประเด็นหลัก

  • แนวรับสำคัญ $300: หุ้นพบแนวรับใกล้ $300 ซึ่งสอดคล้องกับราคาก่อนหน้าและ Fibonacci 50% ของการปรับขึ้นเม.ย.–ก.ค.

  • ความแข็งแกร่งทางเทคนิค: แม้ปรับฐาน แต่ Coinbase ยังซื้อขายเหนือ EMA 100 สะท้อนแนวโน้มขาขึ้นยังอยู่

  • แนวต้านถัดไป: หาก $300 แข็งแกร่ง ระดับที่ควรจับตาคือ $378 และ $423 (จุดสูงสุดก่อนหน้า)

หุ้น Coinbase ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งตั้งแต่เม.ย.–ก.ค. 2024 ก่อนปรับฐานลึกคืนประมาณครึ่งหนึ่งของการปรับขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับตัวหยุดรอบ $300 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญสำหรับการฟื้นตัวครั้งต่อไป

  • แนวรับ $300: มีความสำคัญจากราคาก่อนหน้าและ Fibonacci 50% ของการปรับขึ้นเมษายน–กรกฎาคม

  • แนวโน้มทางเทคนิค: ราคายังคงเหนือ EMA 100 ยืนยันความเชื่อมั่นขาขึ้น

  • แนวต้านถัดไป: หากแนวรับ $300 แข็งแกร่ง ระดับต่อไปที่ควรจับตาคือ $378 และ $423 (จุดสูงสุดล่าสุด)

Timeframe: D1

Source: xStation5

7 ตุลาคม 2025, 16:33

DE40: ตลาดยุโรปยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแอและความวุ่นวายทางการเมือง
7 ตุลาคม 2025, 08:56

ข่าวเด่นวันนี้
7 ตุลาคม 2025, 08:33

หุ้นเด่นจำเดือน: Meta จะคว้าแชมป์การแข่งขัน AI ได้หรือไม่? 🤖
7 ตุลาคม 2025, 08:25

AMD พุ่งแรงรับข่าวดีจากดีลกับ OpenAI 🚀

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก