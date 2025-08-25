อ่านเพิ่มเติม

หลังคำกล่าวของ Collins เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐ: EURUSD ปรับขึ้น

09:20 25 สิงหาคม 2025

ซูซาน คอลลินส์ (Fed บอสตัน) ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg วันนี้ ระบุว่า

  • นโยบายการเงินยังคงอยู่ในระดับที่ตึงตัวเล็กน้อยและเหมาะสม

  • ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและการชะลอตัวของตลาดแรงงานยังคงมีนัยสำคัญ

  • ยังไม่มีการตัดสินใจที่ชัดเจนสำหรับการประชุมครั้งหน้า

  • ความเสี่ยงอยู่ใน “ดุลยภาพที่เปราะบาง” ทั้งขาขึ้นของเงินเฟ้อและขาลงของแรงงาน

  • มาตรการภาษีอาจส่งผลต่อเงินเฟ้อมากกว่าที่คาด

  • พื้นฐานเศรษฐกิจยังถือว่าแข็งแกร่ง

💱 EURUSD ขยับสูงขึ้นตั้งแต่เช้า ขณะที่ตลาดรอฟังสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ที่ Jackson Hole เวลา 4 โมงเย็น CET

Source: xStation5

