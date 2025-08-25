หลังคำกล่าวของ Collins เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐ: EURUSD ปรับขึ้น

ซูซาน คอลลินส์ (Fed บอสตัน) ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg วันนี้ ระบุว่า
นโยบายการเงินยังคงอยู่ในระดับที่ตึงตัวเล็กน้อยและเหมาะสม
ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและการชะลอตัวของตลาดแรงงานยังคงมีนัยสำคัญ
ยังไม่มีการตัดสินใจที่ชัดเจนสำหรับการประชุมครั้งหน้า
ความเสี่ยงอยู่ใน “ดุลยภาพที่เปราะบาง” ทั้งขาขึ้นของเงินเฟ้อและขาลงของแรงงาน
มาตรการภาษีอาจส่งผลต่อเงินเฟ้อมากกว่าที่คาด
พื้นฐานเศรษฐกิจยังถือว่าแข็งแกร่ง
💱 EURUSD ขยับสูงขึ้นตั้งแต่เช้า ขณะที่ตลาดรอฟังสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ที่ Jackson Hole เวลา 4 โมงเย็น CET
Source: xStation5