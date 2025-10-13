อ่านเพิ่มเติม
17:55 · 13 ตุลาคม 2025

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น หลังมีสัญญาณของความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐฯ–จีน คลี่คลายลง

  • ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ท่ามกลางความหวังเรื่อง ความสัมพันธ์ทางการค้าสหรัฐฯ–จีนที่ดีขึ้น และความตึงเครียดใน ตะวันออกกลางคลี่คลาย

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น จากสัญญาณของ ความเป็นไปได้ในการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ–จีน และการปรับตัวดีขึ้นของ สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง

ตลาดน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาเผชิญกับ ความผันผวนอย่างรุนแรง เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสองเศรษฐกิจใหญ่ของโลก คือ สหรัฐฯ และจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ที่สุด

  • ความขัดแย้งทางการค้าที่ทวีความรุนแรงส่งผลกระทบเชิงลบต่อความต้องการพลังงานโลก ทำให้ราคาน้ำมันลดลง

  • อย่างไรก็ตาม คำแถลงล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่แสดงความเต็มใจพบกับผู้นำจีน สีจิ้นผิง ช่วยหนุนราคาน้ำมันให้ปรับตัวขึ้นประมาณ 2%

    • สัญญาน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 1.8% สู่ 63.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

    • น้ำมันดิบ WTI สหรัฐฯ ปรับขึ้น 2.0% ทำระดับสูงกว่า 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

นอกจากนี้ สถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น

  • การเยือนอิสราเอลของประธานาธิบดีทรัมป์มีความสำคัญ เนื่องจาก ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาส

  • ทรัมป์ประกาศยุติการสู้รบ พร้อมสัญญาจัดประชุมสันติภาพที่อียิปต์ เพื่อยุติความขัดแย้งในฉนวนกาซาอย่างถาวร

  • การคลี่คลายความตึงเครียดนี้ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับ เสถียรภาพของอุปทานน้ำมันจากภูมิภาคสำคัญ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นปัจจัยสร้างความผันผวนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน

 

Source: xStation5

แม้ความตึงเครียดจะคลี่คลายลงชั่วคราว นักลงทุนยังคง ระมัดระวัง และติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ทั้งในด้าน การค้าระหว่างสหรัฐฯ–จีน และ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง

  • ปัจจัยทั้งสองจะมีบทบาทสำคัญในการ กำหนดทิศทางราคาน้ำมันในอนาคต และ ความเคลื่อนไหวของตลาดพลังงานโลก


 
