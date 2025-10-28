ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนี Conference Board ของสหรัฐฯ และข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยเป็นจุดสนใจบนวอลล์สตรีท

- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเยอรมนีอ่อนแอ ส่วนในอิตาลีดีขึ้นเล็กน้อย
- ดัชนี Conference Board ของสหรัฐฯ และข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยเป็นจุดสนใจบนวอลล์สตรีท
- ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปและสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเยอรมนีอ่อนแอ ส่วนในอิตาลีดีขึ้นเล็กน้อย
- ดัชนี Conference Board ของสหรัฐฯ และข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยเป็นจุดสนใจบนวอลล์สตรีท
- ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปและสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบา โดยความสนใจจะมุ่งไปที่ข้อมูลจากสหรัฐฯ ซึ่งนักลงทุนจะได้ติดตามตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัย และที่สำคัญที่สุดคือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ตลาดคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับครั้งก่อน อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นไปได้ที่ความเชื่อมั่นจะลดลงมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการบางส่วน
ปฏิทินเศรษฐกิจ
-
7:15 น. GMT – เยอรมนี: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK: -24.1 (คาดการณ์ -22, ครั้งก่อน -22.5)
-
8:00 น. GMT – อิตาลี: ความเชื่อมั่นผู้บริโภค 97.6 เทียบกับคาดการณ์ 97, ครั้งก่อน 96.8
อิตาลี: ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 88.3 เทียบกับคาดการณ์ 87, ครั้งก่อน 87.3
-
12:55 น. GMT – สหรัฐฯ: Redbook (ยอดขายปลีกรายสัปดาห์), ครั้งก่อน +5% YoY
-
13:00 น. GMT – สหรัฐฯ: ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย (+2.3% YoY, -0.1% MoM)
-
14:00 น. GMT – สหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board, คาด 93.75 เทียบกับ 94.2 ครั้งก่อน
-
14:00 น. GMT – สหรัฐฯ: ดัชนีการผลิต Richmond Fed, ครั้งก่อน -17
-
20:30 น. GMT – สหรัฐฯ: คลังน้ำมันดิบรายสัปดาห์ API
งบกำไรบริษัท
-
ก่อนเปิดตลาด: PayPal, UPS, UnitedHealth
-
หลังปิดตลาด: Visa, Parker-Hannifin
“ผลฮาโลวีน” และ 5 ความกังวลที่หลอกหลอนตลาดการเงิน
ECB แถลงข่าว: ความไม่แน่นอนทั่วโลก แต่คงนโยบายเสถียรภาพ
ข้อมูลสต็อกก๊าซธรรมชาติจาก EIA ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย
ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม!