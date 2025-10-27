ข่าวเด่น: ตัวเลข Consumer Sentiment สหรัฐฯ ของ UoM รอบสุดท้ายปรับตัวลดลง 🗽 คาดการณ์เงินเฟ้อพุ่งขึ้น

- ตัวเลข UoM ออกมาน้อยกว่าที่คาดเล็กน้อย
- ความคาดหวังเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงเล็กน้อย
- ตัวเลข UoM ออกมาน้อยกว่าที่คาดเล็กน้อย
- ความคาดหวังเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงเล็กน้อย
University of Michigan – ตัวเลข Consumer Sentiment สหรัฐฯ (รอบสุดท้าย)
-
ดัชนีรวม: 53.6 (คาด 54.5, ก่อนหน้า 55.0)
-
ความคาดหวัง (Expectations): 50.3 (คาด 50.9, ก่อนหน้า 51.2)
-
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน (Economic Conditions): 58.6 (คาด 60.8, ก่อนหน้า 61.0)
ความคาดหวังเงินเฟ้อ:
-
ระยะ 5 ปี: 3.9% (คาด 3.7%, ก่อนหน้า 3.7%)
-
ระยะ 1 ปี: 4.6% (คาด 4.6%, ก่อนหน้า 4.6%)
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เฟด, ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และ 7 บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี (Mag 7) เตรียมแย่งความสนใจจากนักลงทุน (29.10.2025)
ดัชนี SPA35 อ่อนตัว หลัง GDP สเปนออกมาต่ำกว่าคาด 🇪🇸 📉
ค่าเงิน USD/SEK อ่อนลง 0.15% หลัง GDP สวีเดนออกมาสูงกว่าคาด 🇸🇪
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาดการณ์🗽