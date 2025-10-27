อ่านเพิ่มเติม
08:47 · 27 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: ตัวเลข Consumer Sentiment สหรัฐฯ ของ UoM รอบสุดท้ายปรับตัวลดลง 🗽 คาดการณ์เงินเฟ้อพุ่งขึ้น

ประเด็นหลัก
  • ตัวเลข UoM ออกมาน้อยกว่าที่คาดเล็กน้อย
  • ความคาดหวังเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงเล็กน้อย

University of Michigan – ตัวเลข Consumer Sentiment สหรัฐฯ (รอบสุดท้าย)

  • ดัชนีรวม: 53.6 (คาด 54.5, ก่อนหน้า 55.0)

  • ความคาดหวัง (Expectations): 50.3 (คาด 50.9, ก่อนหน้า 51.2)

  • สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน (Economic Conditions): 58.6 (คาด 60.8, ก่อนหน้า 61.0)

ความคาดหวังเงินเฟ้อ:

  • ระยะ 5 ปี: 3.9% (คาด 3.7%, ก่อนหน้า 3.7%)

  • ระยะ 1 ปี: 4.6% (คาด 4.6%, ก่อนหน้า 4.6%)

 

 

29 ตุลาคม 2025, 16:47

29 ตุลาคม 2025, 15:21

29 ตุลาคม 2025, 15:03

29 ตุลาคม 2025, 11:47

