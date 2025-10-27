อ่านเพิ่มเติม
08:46 · 27 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: US PMI สูงกว่าที่คาด 📈🔥 EUR/USD ปรับตัวลดลง!

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
US100
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  • ตัวเลข PMI ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์
  • ตลาดคาดว่าจะต่ำกว่าตัวเลขเดือนก่อน แต่กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
  • ค่าเงิน EUR/USD ลบผลตอบแทนส่วนใหญ่ที่ได้หลังการประกาศ CPI
  • ภาคบริการเติบโตเร็วกว่า ภาคการผลิต

15:45 – S&P Global USA PMI (ตุลาคม)

  • Composite: 54.8 (ก่อนหน้า 53.9)

  • Manufacturing: 52.2 (คาด 51.9, ก่อนหน้า 52)

  • Services: 55.2 (คาด 53.5, ก่อนหน้า 54.2)

ตัวเลข PMI เดือนตุลาคม ออกมาสูงกว่าที่คาดอย่างน่าประหลาดใจ เมื่อรวมกับตัวเลขเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาด นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังฟื้นตัวดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์

เราสามารถเห็นการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมจาก PMI แต่ ภาคบริการเติบโตเร็วกว่า ภาคการผลิต

สิ่งสำคัญคือ ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่เพียงเกินความคาดหมายเท่านั้น แต่ความคาดหมายเดิมยังคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน แต่แทนที่ตัวเลขจะลดลง PMI กลับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน แสดงให้เห็นว่า ผลกระทบจากราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลง ทำให้ผู้บริโภคและธุรกิจใช้จ่ายมากขึ้น

ตัวเลขนี้สะท้อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะดีต่อหุ้นเสมอไป หาก PMI ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย จะเป็นเหตุผลให้ FED ลดความเข้มงวดทางการเงิน ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน

เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งลดความจำเป็นในการผ่อนคลายนโยบาย ส่งผลให้ ตลาดหุ้นปรับตัวลง และค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

ปัจจุบัน EUR/USD ได้ลบผลตอบแทนส่วนใหญ่ที่ได้หลังการประกาศ CPI แล้ว

 

Source: xStation5

29 ตุลาคม 2025, 16:58

พรีวิว Microsoft: คาดหวังอะไรจากผลประกอบการไตรมาส 3?
29 ตุลาคม 2025, 16:47

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เฟด, ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และ 7 บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี (Mag 7) เตรียมแย่งความสนใจจากนักลงทุน (29.10.2025)
29 ตุลาคม 2025, 15:21

ดัชนี SPA35 อ่อนตัว หลัง GDP สเปนออกมาต่ำกว่าคาด 🇪🇸 📉
29 ตุลาคม 2025, 15:12

สรุปข่าวรายวัน | 29.10.2025

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก