ข่าวเด่น: US PMI สูงกว่าที่คาด 📈🔥 EUR/USD ปรับตัวลดลง!

- ตัวเลข PMI ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์
- ตลาดคาดว่าจะต่ำกว่าตัวเลขเดือนก่อน แต่กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
- ค่าเงิน EUR/USD ลบผลตอบแทนส่วนใหญ่ที่ได้หลังการประกาศ CPI
- ภาคบริการเติบโตเร็วกว่า ภาคการผลิต
15:45 – S&P Global USA PMI (ตุลาคม)
-
Composite: 54.8 (ก่อนหน้า 53.9)
-
Manufacturing: 52.2 (คาด 51.9, ก่อนหน้า 52)
-
Services: 55.2 (คาด 53.5, ก่อนหน้า 54.2)
ตัวเลข PMI เดือนตุลาคม ออกมาสูงกว่าที่คาดอย่างน่าประหลาดใจ เมื่อรวมกับตัวเลขเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาด นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังฟื้นตัวดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์
เราสามารถเห็นการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมจาก PMI แต่ ภาคบริการเติบโตเร็วกว่า ภาคการผลิต
สิ่งสำคัญคือ ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่เพียงเกินความคาดหมายเท่านั้น แต่ความคาดหมายเดิมยังคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน แต่แทนที่ตัวเลขจะลดลง PMI กลับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน แสดงให้เห็นว่า ผลกระทบจากราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลง ทำให้ผู้บริโภคและธุรกิจใช้จ่ายมากขึ้น
ตัวเลขนี้สะท้อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะดีต่อหุ้นเสมอไป หาก PMI ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย จะเป็นเหตุผลให้ FED ลดความเข้มงวดทางการเงิน ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งลดความจำเป็นในการผ่อนคลายนโยบาย ส่งผลให้ ตลาดหุ้นปรับตัวลง และค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
ปัจจุบัน EUR/USD ได้ลบผลตอบแทนส่วนใหญ่ที่ได้หลังการประกาศ CPI แล้ว
สรุปข่าวรายวัน | 29.10.2025