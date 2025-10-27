ข่าวเด่น: US CPI ต่ำกว่าคาด 🚨 EUR/USD พุ่งขึ้นทันที! 🔥

- Inflation in US below expectations
- Fuel adds to the inflation despite lower oil costs
- Energy costs surprisingly lower
- Shelter inflation persists, despite slow decline
- EURUSD appreciates
- Inflation in US below expectations
- Fuel adds to the inflation despite lower oil costs
- Energy costs surprisingly lower
- Shelter inflation persists, despite slow decline
- EURUSD appreciates
ผลประกาศเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) – เดือนกันยายน เวลา 14:30 น.
-
Core CPI YoY: 3.0% (คาดการณ์ 3.1%, เดิม 3.1%)
-
Core CPI MoM: 0.2% (คาดการณ์ 0.3%, เดิม 0.3%)
-
CPI รวม YoY: 3.0% (คาดการณ์ 3.1%, เดิม 2.9%)
-
CPI รวม MoM: 0.3% (คาดการณ์ 0.4%, เดิม 0.4%)
The CPI reading from the USA presented lower than expected, signaling disinflation in the US economy. Both the annual and monthly indicators fell 0.1% percentage points below consensus. Structure of changes is ambiguous is as follows:
Despite the drop in oil prices, fuels contributed to September's dynamics. This is possibly due to factors such as refinery margins and seasonally higher prices at stations.
ในขณะเดียวกัน หมวดเสื้อผ้า (Apparel) กลับปรับตัวสูงกว่าที่คาด
ส่วน ค่าไฟฟ้า ลดลงแบบเดือนต่อเดือน ส่งผลในทิศทางการคลายเงินเฟ้อ (Disinflation) ซึ่งน่าสนใจในบริบทของการถกเถียงในสหรัฐฯ เกี่ยวกับราคาค่าไฟที่สูงขึ้นจากการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูล (Data Centers)
สุดท้าย หมวดที่อยู่อาศัย (Shelter/Housing) ยังคงเป็นปัจจัยหลักและยาวนานที่สุดที่กดดัน CPI แม้อัตราการเติบโตในหมวดนี้จะเริ่มชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การผสมผสานของตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่า แรงกดดันด้านราคาสินค้าส่วนใหญ่เริ่มแผ่วลง ขณะที่ความเฉื่อยของราคาใน บริการที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ยังคงอยู่ ตลาดพลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิง และอัตราค่าโดยสารอาจปรับตัวล่าช้า แต่จากตัวเลข CPI ในตอนนี้ แสดงสัญญาณการคลายแรงกดดันในบางส่วน
สิ่งนี้มีผลกระทบอย่างกว้างต่อ นโยบายการเงิน ตัวเลข CPI ต่ำกว่าที่คาดหมาย เพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (FED) อาจกลับมาดำเนินมาตรการ QE เร็วกว่าที่คิด การพิจารณาเรื่องการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมและการซื้อคืนหนี้สาธารณะโดย FED จึงมีความสำคัญต่อทิศทางตลาดปัจจุบัน
สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นเนื่องจาก ความกังวลเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานรัฐบาล (shutdown) ซึ่งกดดันเศรษฐกิจ
ตลาดตอบสนองอย่างรวดเร็ว หลังการประกาศ CPI ค่าเงิน ยูโรปรับตัวแข็งค่าขึ้นประมาณ 0.3% เทียบกับดอลลาร์ แม้ว่าตลาดจะปรับแก้ส่วนใหญ่ของการขึ้นนี้ได้อย่างรวดเร็ว
Source: xStation5
พรีวิว Microsoft: คาดหวังอะไรจากผลประกอบการไตรมาส 3?
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เฟด, ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และ 7 บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี (Mag 7) เตรียมแย่งความสนใจจากนักลงทุน (29.10.2025)
ดัชนี SPA35 อ่อนตัว หลัง GDP สเปนออกมาต่ำกว่าคาด 🇪🇸 📉
สรุปข่าวรายวัน | 29.10.2025