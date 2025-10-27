อ่านเพิ่มเติม
08:44 · 27 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น:ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด 📉 US100 ปรับตัวขึ้นทันที

ประเด็นหลัก
  • ตัวเลข CPI สหรัฐฯ เดือนกันยายนประกาศแล้ววันนี้
  • ผลออกมาน้อยกว่าที่คาดอยู่ที่ 3% ต่อปี

CPI สหรัฐฯ เดือนกันยายนอยู่ที่ 3% เทียบกับคาดการณ์ 3.1% และเดือนก่อนหน้า 2.9%

Core CPI รายเดือน (MoM) อยู่ที่ 0.2% เทียบกับคาดการณ์ 0.3%

 

Source: xStation5

