ข่าวเด่น:ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด 📉 US100 ปรับตัวขึ้นทันที

- ตัวเลข CPI สหรัฐฯ เดือนกันยายนประกาศแล้ววันนี้
- ผลออกมาน้อยกว่าที่คาดอยู่ที่ 3% ต่อปี
CPI สหรัฐฯ เดือนกันยายนอยู่ที่ 3% เทียบกับคาดการณ์ 3.1% และเดือนก่อนหน้า 2.9%
Core CPI รายเดือน (MoM) อยู่ที่ 0.2% เทียบกับคาดการณ์ 0.3%
Source: xStation5
สรุปข่าวรายวัน | 29.10.2025