ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูล CPI ของแคนาดาอยู่ในจุดสนใจของตลาด

เนื่องจาก รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการบางส่วน ทำให้ปฏิทินเศรษฐกิจโลกช่วงนี้ไม่ค่อยมีตัวเลขสำคัญนัก วันนี้นักลงทุนจะจับตา ข้อมูล CPI ของแคนาดา ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) และคู่เงิน USD/CAD ตลาดคาดว่า แรงกดดันเงินเฟ้อของแคนาดาจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแบบปีต่อปี จากการอ่านครั้งก่อน ขณะที่ แบบเดือนต่อเดือนยังคงลดลง -0.1%
12:30 PM GMT – แคนาดา, CPI กันยายน: 2.2% เทียบกับ 1.9% ก่อนหน้า (เดือนต่อเดือน -0.1% เทียบกับ -0.1% ก่อนหน้า)
Trim Inflation: 3.0% เทียบกับ 3.0% ก่อนหน้า
Median CPI: 3.1% เทียบกับ 3.0% ก่อนหน้า
ผลประกอบการบริษัท (Corporate Earnings)
ก่อนช่วงตลาดสหรัฐฯ: General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola, Lockheed Martin
หลังช่วงตลาดสหรัฐฯ: Netflix, Texas Instruments
ถ้อยแถลงจากธนาคารกลางและเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ
7 AM GMT – Christine Lagarde (ECB)
9 AM GMT – Escriva (ECB)
1 PM GMT – Christopher Waller (Fed)
1:30 PM GMT – Kocher (ECB)
7 PM GMT – Scott Bessent (รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ)
สรุปข่าวเช้า |24.10.2025