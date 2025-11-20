อ่านเพิ่มเติม
17:05 · 20 พฤศจิกายน 2025

ตลาดเด่น: US100 (20.11.2025)

US100
ดัชนี
-
-
Nvidia
หุ้น
NVDA.US, NVIDIA Corp
-
-

📊 Nvidia รายงานผลประกอบการ Q3 สุดโดดเด่น

Nvidia ทำรายได้ Q3 สูงถึง 57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (+62% YoY) และคาดการณ์ Q4 ไว้ 65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผู้บริหารตอบทุกข้อกังวลเกี่ยวกับอุปทานและความต้องการ พร้อมยืนยันศักยภาพ รายได้รวม Blackwell + Rubin 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2026

💹 ผลตอบรับตลาด:

  • US100 (Nasdaq 100) ดีดกลับ ราว 2%

  • หุ้น Nvidia พุ่ง 5–5.5% ก่อนตลาดเปิดไปอยู่ที่ 196 ดอลลาร์ต่อหุ้น

  • หุ้นชิปรายอื่นอย่าง AMD, Broadcom, Intel รวมถึง Samsung และ Foxconn ในเอเชียก็ปรับตัวขึ้นตาม

  • ตลาดคริปโตฟื้นตัวระยะสั้นจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น

Nvidia เป็นตัวเร่งสำคัญ แต่ความสนใจระยะสั้นของนักลงทุนเริ่มหันไปที่ รายงาน NFP วันนี้ ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed เดือนธันวาคม

สรุป: ผลประกอบการ Nvidia ช่วยผ่อนคลายความกังวลเรื่อง “AI Bubble” และหนุนฟื้นตัวของตลาดโดยรวม

21 พฤศจิกายน 2025, 16:08

ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด!
21 พฤศจิกายน 2025, 15:15

คริปโตตื่นตระหนก: บิตคอยน์ร่วง 4.5%
21 พฤศจิกายน 2025, 15:07

สรุปข่าวเช้า
21 พฤศจิกายน 2025, 08:41

ข่าวเด่นวันนี้

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก