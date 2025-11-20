ตลาดเด่น: US100 (20.11.2025)

📊 Nvidia รายงานผลประกอบการ Q3 สุดโดดเด่น
Nvidia ทำรายได้ Q3 สูงถึง 57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (+62% YoY) และคาดการณ์ Q4 ไว้ 65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผู้บริหารตอบทุกข้อกังวลเกี่ยวกับอุปทานและความต้องการ พร้อมยืนยันศักยภาพ รายได้รวม Blackwell + Rubin 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2026
💹 ผลตอบรับตลาด:
-
US100 (Nasdaq 100) ดีดกลับ ราว 2%
-
หุ้น Nvidia พุ่ง 5–5.5% ก่อนตลาดเปิดไปอยู่ที่ 196 ดอลลาร์ต่อหุ้น
-
หุ้นชิปรายอื่นอย่าง AMD, Broadcom, Intel รวมถึง Samsung และ Foxconn ในเอเชียก็ปรับตัวขึ้นตาม
-
ตลาดคริปโตฟื้นตัวระยะสั้นจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น
Nvidia เป็นตัวเร่งสำคัญ แต่ความสนใจระยะสั้นของนักลงทุนเริ่มหันไปที่ รายงาน NFP วันนี้ ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed เดือนธันวาคม
สรุป: ผลประกอบการ Nvidia ช่วยผ่อนคลายความกังวลเรื่อง “AI Bubble” และหนุนฟื้นตัวของตลาดโดยรวม
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด!
คริปโตตื่นตระหนก: บิตคอยน์ร่วง 4.5%
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้