ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน CPI สหรัฐฯ ล่าช้ากำหนดออกวันนี้📌

ประเด็นหลัก
  • จุดสนใจหลักจะอยู่ที่รายงานดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนที่ล่าช้า

ไฮไลท์ของวันนี้คือ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ที่เผยแพร่ล่าช้า นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผย รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของยุโรปและสหรัฐฯ

รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ทำให้หลายหน่วยงานของรัฐบาลกลางต้องชะลอการทำงาน รวมถึง Bureau of Labor Statistics (BLS) ซึ่งรับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้อมูลตลาดแรงงานและเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความสำคัญของรายงาน CPI BLS จึงประกาศล่วงหน้าว่าข้อมูลนี้จะเผยแพร่ล่าช้า

รายงาน CPI มีความสำคัญต่อ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ซึ่งมีกำหนดประกาศนโยบายอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า

รายละเอียดปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (เวลา BST)

  • 08:15 น. – ฝรั่งเศส: ข้อมูล PMI เดือนตุลาคม

    • HCOB Services PMI: คาดการณ์ 48.7; ก่อนหน้า 48.5

    • HCOB Manufacturing PMI: คาดการณ์ 48.2; ก่อนหน้า 48.2

    • HCOB Composite PMI: ก่อนหน้า 48.1

  • 08:30 น. – เยอรมนี: ข้อมูล PMI เดือนตุลาคม

    • HCOB Services PMI: คาดการณ์ 51.1; ก่อนหน้า 51.5

    • HCOB Manufacturing PMI: คาดการณ์ 49.5; ก่อนหน้า 49.5

    • HCOB Composite PMI: คาดการณ์ 51.6; ก่อนหน้า 52.0

  • 09:00 น. – ยูโรโซน: ข้อมูล PMI เดือนตุลาคม

    • HCOB Services PMI: คาดการณ์ 51.2; ก่อนหน้า 51.3

    • HCOB Manufacturing PMI: คาดการณ์ 49.8; ก่อนหน้า 49.8

    • HCOB Composite PMI: คาดการณ์ 51.0; ก่อนหน้า 51.2

  • 09:30 น. – สหราชอาณาจักร: ข้อมูล PMI เดือนตุลาคม

    • S&P Global Services PMI: คาดการณ์ 51.0; ก่อนหน้า 50.8

    • S&P Global Manufacturing PMI: คาดการณ์ 46.6; ก่อนหน้า 46.2

    • S&P Global Composite PMI: คาดการณ์ 50.6; ก่อนหน้า 50.1

  • 10:15 น. – สหราชอาณาจักร: รองผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) Woods กล่าวสุนทรพจน์

  • 13:30 น. – สหรัฐฯ: ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน

    • CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) YoY: คาดการณ์ 3.1%; ก่อนหน้า 2.9%

    • CPI MoM: คาดการณ์ 0.4%; ก่อนหน้า 0.4%

    • Core CPI YoY: คาดการณ์ 3.1%; ก่อนหน้า 3.1%

    • Core CPI MoM: คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.3%

  • 13:45 น. – เยอรมนี: ประธาน Bundesbank Nagel กล่าวสุนทรพจน์

  • 14:45 น. – สหรัฐฯ: ข้อมูล PMI เดือนตุลาคม

    • S&P Global Services PMI: คาดการณ์ 53.5; ก่อนหน้า 54.2

    • S&P Global Manufacturing PMI: คาดการณ์ 51.9; ก่อนหน้า 52.0

    • S&P Global Composite PMI: ก่อนหน้า 53.9

  • 15:00 น. – สหรัฐฯ: University of Michigan รายงานความคาดหวังเงินเฟ้อเดือนตุลาคม

    • Michigan Consumer Expectations: คาดการณ์ 51.2; ก่อนหน้า 51.7

    • Michigan Consumer Sentiment: คาดการณ์ 55.0; ก่อนหน้า 55.1

    • Michigan Current Conditions: คาดการณ์ 61.0; ก่อนหน้า 60.4

    • Michigan 1-Year Inflation Expectations: คาดการณ์ 4.6%; ก่อนหน้า 4.7%

    • Michigan 5-Year Inflation Expectations: คาดการณ์ 3.7%; ก่อนหน้า 3.7%

