ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน CPI สหรัฐฯ ล่าช้ากำหนดออกวันนี้📌

- จุดสนใจหลักจะอยู่ที่รายงานดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนที่ล่าช้า
ไฮไลท์ของวันนี้คือ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ที่เผยแพร่ล่าช้า นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผย รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของยุโรปและสหรัฐฯ
รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ทำให้หลายหน่วยงานของรัฐบาลกลางต้องชะลอการทำงาน รวมถึง Bureau of Labor Statistics (BLS) ซึ่งรับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้อมูลตลาดแรงงานและเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความสำคัญของรายงาน CPI BLS จึงประกาศล่วงหน้าว่าข้อมูลนี้จะเผยแพร่ล่าช้า
รายงาน CPI มีความสำคัญต่อ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ซึ่งมีกำหนดประกาศนโยบายอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า
รายละเอียดปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (เวลา BST)
-
08:15 น. – ฝรั่งเศส: ข้อมูล PMI เดือนตุลาคม
-
HCOB Services PMI: คาดการณ์ 48.7; ก่อนหน้า 48.5
-
HCOB Manufacturing PMI: คาดการณ์ 48.2; ก่อนหน้า 48.2
-
HCOB Composite PMI: ก่อนหน้า 48.1
-
-
08:30 น. – เยอรมนี: ข้อมูล PMI เดือนตุลาคม
-
HCOB Services PMI: คาดการณ์ 51.1; ก่อนหน้า 51.5
-
HCOB Manufacturing PMI: คาดการณ์ 49.5; ก่อนหน้า 49.5
-
HCOB Composite PMI: คาดการณ์ 51.6; ก่อนหน้า 52.0
-
-
09:00 น. – ยูโรโซน: ข้อมูล PMI เดือนตุลาคม
-
HCOB Services PMI: คาดการณ์ 51.2; ก่อนหน้า 51.3
-
HCOB Manufacturing PMI: คาดการณ์ 49.8; ก่อนหน้า 49.8
-
HCOB Composite PMI: คาดการณ์ 51.0; ก่อนหน้า 51.2
-
-
09:30 น. – สหราชอาณาจักร: ข้อมูล PMI เดือนตุลาคม
-
S&P Global Services PMI: คาดการณ์ 51.0; ก่อนหน้า 50.8
-
S&P Global Manufacturing PMI: คาดการณ์ 46.6; ก่อนหน้า 46.2
-
S&P Global Composite PMI: คาดการณ์ 50.6; ก่อนหน้า 50.1
-
-
10:15 น. – สหราชอาณาจักร: รองผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) Woods กล่าวสุนทรพจน์
-
13:30 น. – สหรัฐฯ: ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน
-
CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) YoY: คาดการณ์ 3.1%; ก่อนหน้า 2.9%
-
CPI MoM: คาดการณ์ 0.4%; ก่อนหน้า 0.4%
-
Core CPI YoY: คาดการณ์ 3.1%; ก่อนหน้า 3.1%
-
Core CPI MoM: คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.3%
-
-
13:45 น. – เยอรมนี: ประธาน Bundesbank Nagel กล่าวสุนทรพจน์
-
14:45 น. – สหรัฐฯ: ข้อมูล PMI เดือนตุลาคม
-
S&P Global Services PMI: คาดการณ์ 53.5; ก่อนหน้า 54.2
-
S&P Global Manufacturing PMI: คาดการณ์ 51.9; ก่อนหน้า 52.0
-
S&P Global Composite PMI: ก่อนหน้า 53.9
-
-
15:00 น. – สหรัฐฯ: University of Michigan รายงานความคาดหวังเงินเฟ้อเดือนตุลาคม
-
Michigan Consumer Expectations: คาดการณ์ 51.2; ก่อนหน้า 51.7
-
Michigan Consumer Sentiment: คาดการณ์ 55.0; ก่อนหน้า 55.1
-
Michigan Current Conditions: คาดการณ์ 61.0; ก่อนหน้า 60.4
-
Michigan 1-Year Inflation Expectations: คาดการณ์ 4.6%; ก่อนหน้า 4.7%
-
Michigan 5-Year Inflation Expectations: คาดการณ์ 3.7%; ก่อนหน้า 3.7%
-
