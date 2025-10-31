CPI ของเยอรมนีสูงกว่าที่คาดการณ์!

🇩🇪 เยอรมนี – เงินเฟ้อ CPI เดือนตุลาคม
-
CPI รายเดือน (MoM): +0.3% (คาดการณ์ 0.2%; ครั้งก่อน +0.2%)
-
CPI รายปี (YoY): +2.3% (คาดการณ์ 2.2%; ครั้งก่อน +2.4%)
-
เงินเฟ้อพื้นฐาน (HCPI) รายเดือน: +0.3% (คาดการณ์ 0.2%; ครั้งก่อน +0.2%)
-
เงินเฟ้อพื้นฐาน (HCPI) รายปี: +2.3% (คาดการณ์ 2.2%; ครั้งก่อน +2.4%)
💶 ตัวเลขออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย ทั้งในระดับรายเดือนและรายปี ส่งสัญญาณเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง
