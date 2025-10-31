อ่านเพิ่มเติม
09:11 · 31 ตุลาคม 2025

CPI ของเยอรมนีสูงกว่าที่คาดการณ์!

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

🇩🇪 เยอรมนี – เงินเฟ้อ CPI เดือนตุลาคม

  • CPI รายเดือน (MoM): +0.3% (คาดการณ์ 0.2%; ครั้งก่อน +0.2%)

  • CPI รายปี (YoY): +2.3% (คาดการณ์ 2.2%; ครั้งก่อน +2.4%)

  • เงินเฟ้อพื้นฐาน (HCPI) รายเดือน: +0.3% (คาดการณ์ 0.2%; ครั้งก่อน +0.2%)

  • เงินเฟ้อพื้นฐาน (HCPI) รายปี: +2.3% (คาดการณ์ 2.2%; ครั้งก่อน +2.4%)

💶 ตัวเลขออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย ทั้งในระดับรายเดือนและรายปี ส่งสัญญาณเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง

31 ตุลาคม 2025, 09:44

31 ตุลาคม 2025, 09:39

31 ตุลาคม 2025, 09:35

31 ตุลาคม 2025, 09:34

