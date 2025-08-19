ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตา CPI แคนาดา

📊 ภาพรวมตลาดวันนี้
Futures เคลื่อนไหวผสมผสาน ก่อนตลาดหุ้นเปิดทำการ (Cash Session)
ปฏิทินเศรษฐกิจ วันนี้มุ่งเน้นไปที่:
CPI ของแคนาดา (เงินเฟ้อเดือน ก.ค.)
ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ
นักลงทุนยังอาจตอบสนองต่อ:
ผลประกอบการรายไตรมาสของ Home Depot
ข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์
🇳🇿 นิวซีแลนด์ – RBNZ (03:00 BST)
Rate Decision: คาด 3.00%; ก่อนหน้า 3.25%
Monetary Policy Statement + Press Conference
🇨🇳 จีน – Loan Prime Rate (ส.ค.)
5Y: คาด 3.50%; ก่อนหน้า 3.50%
1Y: คาด 3.00%; ก่อนหน้า 3.00%
🔜 วันพรุ่งนี้
🇯🇵 ญี่ปุ่น – ข้อมูลการค้า เวลา 00:50 BST
Trade Balance: คาด 196.2B; ก่อนหน้า 153.1B
Imports: คาด -10.4% YoY; ก่อนหน้า 0.2%
Exports: คาด -2.1% YoY; ก่อนหน้า -0.5%
Core Machinery Orders (มิ.ย.): คาด -0.4% MoM; ก่อนหน้า -0.6%
🇺🇸 สหรัฐฯ – FOMC Bowman กล่าวสุนทรพจน์ เวลา 19:10 BST
🇺🇸 สหรัฐฯ – ข้อมูลน้ำมันดิบ (EIA) เวลา 21:30 BST
API Weekly Crude Oil Stock: ก่อนหน้า 1.5M
🇺🇸 สหรัฐฯ – GDPNow (Q3) เวลา 16:30 BST
คาด 2.5%; ก่อนหน้า 2.5%
🇺🇸 สหรัฐฯ – ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัย (ก.ค.) เวลา 13:30 BST
Building Permits: คาด 1.390M; ก่อนหน้า 1.393M
Housing Starts: คาด 1.290M; ก่อนหน้า 1.321M
🗓 ปฏิทินเศรษฐกิจที่สำคัญ (วันนี้)
🇨🇦 แคนาดา – เงินเฟ้อ (ก.ค.) เวลา 13:30 BST
Trimmed CPI: คาด 3.0% YoY; ก่อนหน้า 3.0%
Median CPI: คาด 3.1% YoY; ก่อนหน้า 3.1%
CPI: คาด 0.3% MoM; ก่อนหน้า 0.1%
CPI: คาด 1.7% YoY; ก่อนหน้า 1.9%
Core CPI: คาด 0.4% MoM; ก่อนหน้า 0.1%
Common CPI: คาด 2.7% YoY; ก่อนหน้า 2.6%
แม้ว่าเซสชันวันนี้จะดู ค่อนข้างเงียบ แต่ความสนใจของตลาดยังจับตา:
รายละเอียดการประชุมระหว่างปูตินและเซเลนสกี
การรับประกันสันติภาพที่เจรจาภายใน NATO
การประชุม Jackson Hole ที่ เจอโรม พาวเวลล์ จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับ แนวโน้มนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (วันศุกร์นี้)