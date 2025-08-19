อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตา CPI แคนาดา

14:51 19 สิงหาคม 2025

📊 ภาพรวมตลาดวันนี้

  • Futures เคลื่อนไหวผสมผสาน ก่อนตลาดหุ้นเปิดทำการ (Cash Session)

  • ปฏิทินเศรษฐกิจ วันนี้มุ่งเน้นไปที่:

    • CPI ของแคนาดา (เงินเฟ้อเดือน ก.ค.)

    • ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ

  • นักลงทุนยังอาจตอบสนองต่อ:

    • ผลประกอบการรายไตรมาสของ Home Depot

    • ข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์

 

🇳🇿 นิวซีแลนด์ – RBNZ (03:00 BST)

Rate Decision: คาด 3.00%; ก่อนหน้า 3.25%

Monetary Policy Statement + Press Conference

🇨🇳 จีน – Loan Prime Rate (ส.ค.)

5Y: คาด 3.50%; ก่อนหน้า 3.50%

1Y: คาด 3.00%; ก่อนหน้า 3.00%

🔜 วันพรุ่งนี้

🇯🇵 ญี่ปุ่น – ข้อมูลการค้า เวลา 00:50 BST

Trade Balance: คาด 196.2B; ก่อนหน้า 153.1B

Imports: คาด -10.4% YoY; ก่อนหน้า 0.2%

Exports: คาด -2.1% YoY; ก่อนหน้า -0.5%

Core Machinery Orders (มิ.ย.): คาด -0.4% MoM; ก่อนหน้า -0.6%

🇺🇸 สหรัฐฯ – FOMC Bowman กล่าวสุนทรพจน์ เวลา 19:10 BST

🇺🇸 สหรัฐฯ – ข้อมูลน้ำมันดิบ (EIA) เวลา 21:30 BST

API Weekly Crude Oil Stock: ก่อนหน้า 1.5M

🇺🇸 สหรัฐฯ – GDPNow (Q3) เวลา 16:30 BST

คาด 2.5%; ก่อนหน้า 2.5%

🇺🇸 สหรัฐฯ – ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัย (ก.ค.) เวลา 13:30 BST

Building Permits: คาด 1.390M; ก่อนหน้า 1.393M

Housing Starts: คาด 1.290M; ก่อนหน้า 1.321M

🗓 ปฏิทินเศรษฐกิจที่สำคัญ (วันนี้)

🇨🇦 แคนาดา – เงินเฟ้อ (ก.ค.) เวลา 13:30 BST

Trimmed CPI: คาด 3.0% YoY; ก่อนหน้า 3.0%

Median CPI: คาด 3.1% YoY; ก่อนหน้า 3.1%

CPI: คาด 0.3% MoM; ก่อนหน้า 0.1%

CPI: คาด 1.7% YoY; ก่อนหน้า 1.9%

Core CPI: คาด 0.4% MoM; ก่อนหน้า 0.1%

Common CPI: คาด 2.7% YoY; ก่อนหน้า 2.6%

แม้ว่าเซสชันวันนี้จะดู ค่อนข้างเงียบ แต่ความสนใจของตลาดยังจับตา:

รายละเอียดการประชุมระหว่างปูตินและเซเลนสกี

การรับประกันสันติภาพที่เจรจาภายใน NATO

การประชุม Jackson Hole ที่ เจอโรม พาวเวลล์ จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับ แนวโน้มนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (วันศุกร์นี้)

หุ้น:
