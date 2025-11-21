อ่านเพิ่มเติม
15:11 · 21 พฤศจิกายน 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันสำคัญที่อัดแน่นด้วยข้อมูลและถ้อยแถลงจากผู้กำหนดนโยบาย

วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่ตลาดการเงินต้องจับตาเป็นพิเศษ
ปฏิทินเศรษฐกิจอัดแน่นด้วยข้อมูลสำคัญและกิจกรรมที่อาจสร้างความผันผวนให้ตลาดตลอดทั้งวัน นักลงทุนจะได้รับข้อมูล PMI เบื้องต้นทั้งภาคการผลิตและบริการจากหลายประเทศเศรษฐกิจหลักในยุโรป ซึ่งจะสะท้อนจังหวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

ทางฝั่งสหรัฐฯ ก็มีรายงานสำคัญเช่นกัน รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ขณะเดียวกัน ถ้อยแถลงจากผู้กำหนดนโยบายรายสำคัญของ Fed, ECB และ SNB อาจส่งผลกระทบต่อทั้งตลาดเงินและตลาดหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

วันนี้เป็นวันที่ “ตัวเลขทุกชุด – คำพูดทุกคำ” สามารถเป็นตัวกระตุ้นให้ตลาดผันผวนได้ นักลงทุนจึงควรติดตามข้อมูลแบบใกล้ชิดเป็นพิเศษ

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (เวลา CET)

08:00 – สหราชอาณาจักร

  • ยอดค้าปลีก เดือนต.ค.: จริง –1.1% m/m (คาด 0.0%, ก่อนหน้า 0.7%)

  • ยอดค้าปลีก เดือนต.ค.: จริง 0.2% y/y (ก่อนหน้า 1%)

08:45 – ฝรั่งเศส

  • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ เดือนพ.ย.: คาด 100 (ก่อนหน้า 101)

09:00 – ยูโรโซน

  • ถ้อยแถลงโดย Luis de Guindos, กรรมการ ECB

09:15 – ฝรั่งเศส

  • PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: คาด 49 (ก่อนหน้า 48.8)

  • PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: คาด 48.5 (ก่อนหน้า 48)

09:30 – เยอรมนี

  • PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: คาด 49.8 (ก่อนหน้า 49.6)

  • PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: คาด 54 (ก่อนหน้า 54.6)

09:30 – ยูโรโซน

  • ถ้อยแถลงโดย Christine Lagarde, ประธาน ECB

10:00 – โปแลนด์

  • ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ เดือนพ.ย.

10:00 – ยูโรโซน

  • PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: คาด 50.1 (ก่อนหน้า 50)

  • PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: คาด 52.9 (ก่อนหน้า 53)

10:30 – สหราชอาณาจักร

  • PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: คาด 49.3 (ก่อนหน้า 49.7)

  • PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: คาด 52 (ก่อนหน้า 52.3)

13:30 – สหรัฐฯ

  • ถ้อยแถลงโดย John Williams, ประธาน Fed นิวยอร์ก

13:40 – สวิตเซอร์แลนด์

  • ถ้อยแถลงโดย Martin Schlegel, ประธาน SNB

14:00 – เยอรมนี

  • ถ้อยแถลงโดย Joachim Nagel, ประธาน Bundesbank

14:30 – แคนาดา

  • ยอดค้าปลีก เดือนก.ย.: คาด –0.7% m/m (ก่อนหน้า 1%)

  • ยอดค้าปลีก (ไม่รวมยานยนต์) เดือนก.ย.: คาด –0.6% m/m (ก่อนหน้า 0.7%)

  • ดัชนีราคาบ้านใหม่ เดือนต.ค.: คาด 0.0% (ก่อนหน้า –0.2%)

14:30 – สหรัฐฯ

  • ถ้อยแถลงโดย Michael S. Barr, คณะกรรมการ Fed

14:45 – สหรัฐฯ

  • ถ้อยแถลงโดย Philip Jefferson, คณะกรรมการ Fed

15:00 – สหรัฐฯ

  • ถ้อยแถลงโดย Lorie Logan, ประธาน Fed ดัลลัส

15:45 – สหรัฐฯ

  • PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: คาด 52 (ก่อนหน้า 52.5)

  • PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือนพ.ย.: คาด 54.6 (ก่อนหน้า 54.8)

16:00 – สหรัฐฯ

  • รายงานมหาวิทยาลัยมิชิแกน เดือนพ.ย.:

    • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค: คาด 50.3 (ก่อนหน้า 53.6)

    • คาดการณ์เงินเฟ้อระยะสั้น: คาด 4.7 (ก่อนหน้า 4.6)

    • คาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาว: คาด 3.6 (ก่อนหน้า 3.9)

19:00 – สหรัฐฯ

  • จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันรายสัปดาห์: 418 (ก่อนหน้า 417)

21 พฤศจิกายน 2025, 16:08

