อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ: CPI จะออกมาสร้างความประหลาดใจหรือไม่?

14:22 11 กันยายน 2025

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ – จับตา CPI สหรัฐฯ วันนี้

เหตุการณ์สำคัญที่สุดคือการประกาศ เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ เวลา 19:30 น. (BST 13:30) ซึ่งจะเป็นตัวชี้ขนาดการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed สัปดาห์หน้า

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • ตลาดมั่นใจ 100% ว่า Fed จะลดดอกเบี้ย แต่ขนาดของการลด (25bps หรือ 50bps) ยังถกเถียงกัน

  • หาก CPI ต่ำกว่าคาด คล้ายกับตัวเลข PPI ล่าสุด ความเป็นไปได้ในการลด 50bps จะเพิ่มขึ้นมาก

  • ความเสี่ยงด้านแรงงานที่อ่อนแอแทบจะการันตีการลดดอกเบี้ย แต่เดิมเงินเฟ้อสูงเคยทำให้ตลาดคาดการณ์ระมัดระวังขึ้น หากแรงกดดันเงินเฟ้อลดลงจริง Fed อาจเร่ง “ชดเชยเวลา” ด้วยการลดแรงกว่าเดิม

ญี่ปุ่น: PPI ออกมาตรงตามคาด (YoY 2.7%)
ยุโรป: ECB จะประกาศดอกเบี้ยวันนี้ คาดไม่มีการเปลี่ยนแปลง จุดสำคัญอยู่ที่การแถลงของประธานลาการ์ด

ปฏิทินวันนี้

  • 12:00 น. ตุรกี – อัตราดอกเบี้ย (คาดการณ์ 41%, ก่อนหน้า 43%)

  • 13:15 น. ยูโรโซน – Deposit Facility Rate (คาด 2.0%, ก่อนหน้า 2.0%)

  • 13:30 น. สหรัฐฯ – CPI เดือน ส.ค. (YoY คาด 2.9%, ก่อนหน้า 2.7%)

  • 13:30 น. สหรัฐฯ – CPI รายเดือน (MoM คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.2%)

  • 13:30 น. สหรัฐฯ – Core CPI (YoY คาด 3.1%, ก่อนหน้า 3.1%)

  • 13:30 น. สหรัฐฯ – Core CPI รายเดือน (MoM คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.3%)

  • 13:30 น. สหรัฐฯ – ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (คาด 234k, ก่อนหน้า 237k)

  • 13:45 น. ยูโรโซน – การแถลงข่าว ECB

  • 15:30 น. สหรัฐฯ – สต็อกก๊าซธรรมชาติ (คาด 69 bcf, ก่อนหน้า 55 bcf)

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก