ปฏิทินเศรษฐกิจ: CPI จะออกมาสร้างความประหลาดใจหรือไม่?

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ – จับตา CPI สหรัฐฯ วันนี้
เหตุการณ์สำคัญที่สุดคือการประกาศ เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ เวลา 19:30 น. (BST 13:30) ซึ่งจะเป็นตัวชี้ขนาดการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed สัปดาห์หน้า
-
ตลาดมั่นใจ 100% ว่า Fed จะลดดอกเบี้ย แต่ขนาดของการลด (25bps หรือ 50bps) ยังถกเถียงกัน
-
หาก CPI ต่ำกว่าคาด คล้ายกับตัวเลข PPI ล่าสุด ความเป็นไปได้ในการลด 50bps จะเพิ่มขึ้นมาก
-
ความเสี่ยงด้านแรงงานที่อ่อนแอแทบจะการันตีการลดดอกเบี้ย แต่เดิมเงินเฟ้อสูงเคยทำให้ตลาดคาดการณ์ระมัดระวังขึ้น หากแรงกดดันเงินเฟ้อลดลงจริง Fed อาจเร่ง “ชดเชยเวลา” ด้วยการลดแรงกว่าเดิม
ญี่ปุ่น: PPI ออกมาตรงตามคาด (YoY 2.7%)
ยุโรป: ECB จะประกาศดอกเบี้ยวันนี้ คาดไม่มีการเปลี่ยนแปลง จุดสำคัญอยู่ที่การแถลงของประธานลาการ์ด
ปฏิทินวันนี้
-
12:00 น. ตุรกี – อัตราดอกเบี้ย (คาดการณ์ 41%, ก่อนหน้า 43%)
-
13:15 น. ยูโรโซน – Deposit Facility Rate (คาด 2.0%, ก่อนหน้า 2.0%)
-
13:30 น. สหรัฐฯ – CPI เดือน ส.ค. (YoY คาด 2.9%, ก่อนหน้า 2.7%)
-
13:30 น. สหรัฐฯ – CPI รายเดือน (MoM คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.2%)
-
13:30 น. สหรัฐฯ – Core CPI (YoY คาด 3.1%, ก่อนหน้า 3.1%)
-
13:30 น. สหรัฐฯ – Core CPI รายเดือน (MoM คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.3%)
-
13:30 น. สหรัฐฯ – ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (คาด 234k, ก่อนหน้า 237k)
-
13:45 น. ยูโรโซน – การแถลงข่าว ECB
-
15:30 น. สหรัฐฯ – สต็อกก๊าซธรรมชาติ (คาด 69 bcf, ก่อนหน้า 55 bcf)