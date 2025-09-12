อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อย หลังผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานพุ่งขึ้น; ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ตามคาด ไม่สร้างความผันผวนรุนแรง 📌

08:32 12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – ข้อมูลเงินเฟ้อและแรงงานเดือนสิงหาคม

เงินเฟ้อ (CPI)

  • CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%)

  • CPI รายปี: 2.9% YoY (คาด 2.9%; ก่อนหน้า 2.7%)

  • Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.3%)

  • Core CPI รายปี: 3.1% YoY (คาด 3.1%; ก่อนหน้า 3.1%)

คู่เงิน EURUSD ปรับตัวขึ้นหลังตัวเลขประกาศ แม้ว่าตลาดเคยคาดว่าจะต่ำกว่าที่ประเมินไว้ หลังเซอร์ไพรส์ PPI เมื่อวาน ตัวเลขที่ออกมาสอดคล้องกับคาดการณ์ ทำให้การลดดอกเบี้ยของ Fed ในสัปดาห์หน้าแทบเป็นเรื่องแน่นอน แต่คาดว่าจะไม่เกิน 25 bps

แรงงาน (Initial Jobless Claims)

  • จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์: 263K (คาด 235K; ก่อนหน้า 236K)

 

The reaction in EURUSD is driven more by the sharp rise in jobless claims, which is the highest reading since October 2021. Combined with weaker NFP and ADP data, this picture sends a clear signal to the Fed to focus on the second leg of its dual mandate—the unemployment side. The CPI figures were in line with expectations and, for now, should not be a major cause for concern for Fed policymakers.

Now, traders fully price in three fed rate cuts by end-2025.

 

 

หุ้น:
