CPI แคนาดาสูงกว่าคาดเล็กน้อย 🔼 USDCAD ตอบรับ

CPI แคนาดา YoY: 3% (คาดการณ์ 2.9%, ครั้งก่อน 2.8%) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของแคนาดาเร่งตัวขึ้นสู่ 3% ในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าคาดเล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลักจากราคาน้ำมันเบนซินที่พุ่งขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ขณะที่ USDCAD ปรับตัวลงหลังการประกาศข้อมูล
- ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 25.7% YoY จาก 20.5% ในเดือนมิถุนายน ขณะที่ CPI ไม่รวมราคาน้ำมันเบนซินอยู่ที่เพียง 2.2% สะท้อนว่าต้นทุนพลังงานยังไม่ได้ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าและบริการในวงกว้าง
- เงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยมาตรวัดเงินเฟ้อพื้นฐานที่ Bank of Canada ให้ความสำคัญมีค่าเฉลี่ยราว 1.95% ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย 2%
- แรงกดดันด้านราคาอื่น ๆ มาจากแพ็กเกจท่องเที่ยวและค่าโดยสารเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จากความต้องการเดินทางในช่วง World Cup และต้นทุนเชื้อเพลิงเครื่องบินที่สูงขึ้น
- เงินเฟ้ออาหารชะลอลงสู่ 3.1% จาก 3.9% ขณะที่เงินเฟ้อด้านที่อยู่อาศัยลดลงเหลือ 1.3% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020
- รายงานเงินเฟ้อครั้งนี้ออกมาพร้อมข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น ทั้งอัตราว่างงานที่ 6.4% การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นมาก และ GDP ไตรมาส 2 เบื้องต้นที่ขยายตัว 3.4% เมื่อคิดเป็นรายปี ซึ่งอาจทำให้ Bank of Canada ยังคงระมัดระวัง แม้เงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับต่ำ
ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดชี้ว่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ USDCAD อาจกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางขาลง โดย CPI แคนาดาเดือนกรกฎาคมเร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบรายปีและสูงกว่าคาด ขณะที่มาตรวัดเงินเฟ้อพื้นฐานหลายรายการก็ออกมาสูงกว่าคาดการณ์
ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ สนับสนุนดอลลาร์น้อยลง โดย CPI ออกมาตามคาด ขณะที่ PPI สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่อ่อนลง ความแตกต่างนี้อาจหนุน CAD หากตลาดเริ่มคาดการณ์ว่า Bank of Canada จะมีท่าทีเข้มงวดกว่า Fed
ตลาดแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของแคนาดายังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง จึงลดความจำเป็นในการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างรวดเร็ว หากเงินเฟ้อแคนาดายังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่แรงกดดันด้านราคาของสหรัฐฯ ลดลง แนวโน้มด้านนโยบายการเงินอาจเริ่มเข้าข้าง CAD มากขึ้น และสร้างแรงกดดันให้ USDCAD ปรับตัวลงต่อ
Source: XTB Research, Statiscis Canada, Macrobond
Source: xStation5
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