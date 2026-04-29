อ่านเพิ่มเติม
20:00 · 29 เมษายน 2026

🔥 Crypto CFDs เปิดให้เทรดแล้วบน XTB Thailand

เรียนลูกค้า
ตลาดคริปโตใกล้ตัวคุณมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2026 เป็นต้นไป Crypto CFDs ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการบน XTB Thailand

ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ช่วยให้คุณสามารถเทรดการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำระดับโลกได้ โดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์จริง เพิ่มความยืดหยุ่นในการวางกลยุทธ์ และเปิดโอกาสให้คุณสามารถตอบสนองต่อทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง

ด้วย Crypto CFDs ทาง XTB ยังคงขยายการให้บริการสินทรัพย์หลากหลายประเภทไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้คุณสามารถบริหารพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และครบจบในที่เดียว

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ:
• เข้าถึงตลาดคริปโตผ่าน CFD
• เทรดได้ทั้งช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง
• เพิ่มโอกาสในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ต
• จัดการทุกการเทรดได้ในบัญชี XTB เดียว
• เข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์และเครื่องมือสนับสนุนการเทรด

👉 ลองสำรวจ Crypto CFDs ได้แล้ววันนี้บนแอป XTB และอย่าพลาดโอกาสในตลาดใหม่ที่กำลังเติบโต

crypto
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก