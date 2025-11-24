Crypto News: บิตคอยน์เริ่มทรงตัวหลังแรงขาย 📈 ความเป็นไปได้ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมปรับเพิ่มขึ้น

สกุลเงินดิจิทัลกำลังเริ่มสัปดาห์ใหม่ด้วยการฟื้นตัวเล็กน้อย หลังจากช่วงอ่อนแอรุนแรงที่บิตคอยน์ (BTC) ร่วงมากกว่า 30% จากจุดสูงสุดล่าสุด ETF คริปโตในสหรัฐฯ ยังคงเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ตลาดจับตา ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา กองทุนที่อ้างอิง BTC มีเงินไหลออกสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 4.35 พันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะกองทุน IBIT ของ BlackRock เพียงกองทุนเดียวมีเงินไหลออกสุทธิ กว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าการซื้อขายรวมของทุกกองทุนพุ่งเกิน 40 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนการปรับพอร์ตครั้งใหญ่ของนักลงทุนสถาบัน
ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของสินทรัพย์เสี่ยงในวันนี้คือ ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อการลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม — ตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 70% เทียบกับเพียงประมาณ 20% เมื่อสัปดาห์ก่อน
สำหรับตอนนี้ ตราบใดที่ตลาดหุ้นยังคงฟื้นตัวจากการปรับลงล่าสุด ตลาดคริปโตอาจเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน ช่วงฤดูใบไม้ผลิก็เคยเกิดภาวะเงินไหลออกจาก ETF ในระดับใกล้เคียงกัน ระหว่างแรงขายที่เกิดจากมาตรการภาษีของทรัมป์
ขณะนี้นักลงทุนระยะสั้นกำลังเผชิญกับผลขาดทุนเฉลี่ยเกือบ 30% ซึ่งในอดีตระดับนี้มักเชื่อมโยงกับสองสถานการณ์ ได้แก่ การที่บิตคอยน์เข้าสู่ตลาดหมี หรือเป็นช่วงที่เกิดรูปแบบ “ทำจุดต่ำสุด” ระหว่างการปรับฐานลึก
กราฟ Bitcoin และ Ethereum
หากย้อนดูเหตุการณ์ตื่นตระหนกในเดือนเมษายน การร่วงจากจุดสูงสุดลงสู่จุดต่ำสุดของบิตคอยน์ในตอนนั้น — ในช่วงแย่ที่สุด — ก็อยู่ที่ประมาณ 30% เช่นเดียวกับตอนนี้ อย่างไรก็ตาม การปรับฐานครั้งนั้นไม่รุนแรงและค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า
ปัจจุบัน BTC เผชิญแรงขายทำกำไรหนักจากผู้ถือรายใหญ่และผู้ถือที่สะสมมานาน ขณะที่กระแสเงินใหม่จากนักลงทุนรายย่อยยังคงจำกัด หลายคนสูญเสียเงินทุนจากเหตุการณ์ร่วงแรงเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม เมื่ออัลท์คอยน์หลายร้อยตัวดิ่งลงมากกว่า 50% ภายในไม่กี่ชั่วโมง
Ethereum ยังคงมีทางยาวก่อนที่จะกลับไปแตะระดับ 3,000 ดอลลาร์ ทั้ง RSI และ MACD ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่อ่อนแรงมากในขณะนี้ การสังเกต EMA50 ตัดลงใต้ EMA200 (“death cross”) พบว่าใน 4 ครั้งล่าสุดตั้งแต่ปี 2021 รูปแบบนี้มีสองครั้งที่เป็นสัญญาณจุดต่ำสุดของราคา แต่ในอีกสองครั้งเกิดการฟื้นตัวสั้น ๆ ก่อนจะตามมาด้วยคลื่นปรับตัวลงอีกครั้ง
ตามการวิเคราะห์ของ CryptoQuant การร่วงลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์อีกครั้ง อาจเพิ่มความเป็นไปได้ที่ตลาดบิตคอยน์จะเข้าสู่ช่วงตลาดหมี และสร้างแรงกดดันระยะยาวต่อ นักลงทุนระยะสั้นของ Bitcoin ซึ่งเพิ่งได้รับผลกระทบหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
