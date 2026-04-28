Crypto News ⚡ Bitcoin เผชิญแรงกดดัน: จะร่วงลงอีกหรือไม่?

บรรยากาศของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเริ่มเย็นลงในช่วงต้นสัปดาห์ โดยการปรับฐานขยายตัวจากระดับสำคัญทั้งในตัวชี้วัดแบบ on-chain และการวิเคราะห์ทางเทคนิค บริเวณใกล้ $80,000 ยังคงเป็นแนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ตลาดไม่สามารถทะลุผ่านได้ในช่วงการรีบาวด์รอบนี้
ที่สำคัญ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เราเห็นการกระจายเหรียญ Bitcoin จากกระเป๋าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงกลุ่มวาฬ (whales) ซึ่งแม้จะยังไม่ใช่สัญญาณยืนยันการกลับสู่ขาลง แต่ก็สร้างข้อกังวลอย่างมีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของการฟื้นตัวในปัจจุบัน โดย Bitcoin ปรับตัวขึ้นเกือบ 30% จากจุดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดแรงขายทำกำไร
Bitcoin (กรอบเวลา H1)
Bitcoin ปรับตัวลงจากประมาณ $79,000 มาที่ $76,000 ขณะที่ค่า RSI ลดลงมาใกล้ระดับ ต่ำกว่า 30 ซึ่งบ่งชี้ภาวะ oversold นอกจากนี้ยังควรจับตา MACD ที่เริ่มชะลอตัวลงเช่นกัน
แหล่งที่มา: xStation5
Bitcoin ได้ผ่านแรงขายลง (downward impulses) ที่มีนัยสำคัญมาแล้วถึง 3 รอบ และแม้ว่าแต่ละช่วงของ “การรีบาวด์” จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ก็ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่รูปแบบจะคล้ายกับสองรอบก่อนหน้าออกไปได้
หากสถานการณ์ดำเนินไปในลักษณะเดียวกัน ราคาอาจมีความเสี่ยงถูกกดลงไปทดสอบบริเวณ $50,000 ได้อีกครั้ง
แหล่งที่มา: xStation5
เมื่อพิจารณาการปรับตัวลงของ Bitcoin ในช่วงตลาดหมี (bear markets) ที่ผ่านมา พบว่าในเชิงสถิติ การย่อตัวลงไปยังระดับ on-chain “Realized Price” บริเวณประมาณ $54,000 ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในกรณี bearish
หากอ้างอิงจากตลาดหมี 3 รอบก่อนหน้า ราคา Bitcoin อาจมีโอกาสปรับตัวลงไปที่ระดับประมาณ $44,000 (delta price) เนื่องจากในอดีตแต่ละรอบตลาดหมี ราคาเคยย้อนกลับลงมาทดสอบระดับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดรูปแบบเดียวกันซ้ำในอนาคตอย่างแน่นอน
Source: BGeometrics
