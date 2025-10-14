Crypto news: Bitcoin ฟื้นตัวหลังจากการขายทำกำไร 📈 ขณะที่ Ethereum ขึ้นเหนือ 4,000 ดอลลาร์

- วันศุกร์ที่ผ่านมา คริปโตเคอร์เรนซี ประสบกับการขาดทุนอย่างหนัก โดยมีการปิดสถานะ (Liquidation) ในหลายแพลตฟอร์มรวมประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก Coinglass
- Bitcoin ฟื้นตัวเหนือ 114,000 ดอลลาร์ และกำลังซื้อขายใกล้กับ ราคาเฉลี่ยของนักลงทุนระยะสั้น
- ราคาของ BTC, ETH และคริปโตอื่น ๆ ปรับตัวขึ้น เนื่องจากช่วงสุดสัปดาห์เกิดความหวังใหม่เกี่ยวกับการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน
- คริปโตหลักทั้งสองยังพบ แนวรับที่ EMA 200 วัน (200-day exponential moving average) ช่วยหยุดการปรับตัวลงล่าสุด
การปรับตัวลงที่เร่งตัวในวันศุกร์เริ่มชะลอตัว ทำให้ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีที่ขายมากเกินไปเริ่มฟื้นตัวและปรับตัวขึ้น Ethereum ซื้อขายเหนือ 4,100 ดอลลาร์ ในวันนี้ เพิ่มขึ้นกว่า 10% จากจุดต่ำสุดท้องถิ่นล่าสุด
Bitcoin ฟื้นกลับถึงระดับสำคัญบนเครือข่าย — ความสามารถทำกำไรเป็นกลางของที่อยู่ของนักลงทุนระยะสั้น
หากราคายังคงอยู่เหนือระดับนี้ แรงขายในกลุ่มคริปโตอาจผ่อนคลายอีกครั้ง เปิดโอกาสให้ตลาดมีพื้นที่สำหรับ แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนคริปโตคือ Sentiment เชิงบวกในวอลล์สตรีท ซึ่งยังคงอยู่ตราบเท่าที่ทรัมป์และจีนยังคงสร้างความหวังให้นักลงทุนว่าการบานปลายของสงครามการค้าอาจหลีกเลี่ยงได้
ในขณะเดียวกัน ข้อกำหนดภาษีศุลกากร 100% ของทรัมป์ ยังคงเป็นสถานการณ์พื้นฐาน — แม้อาจหลีกเลี่ยงได้ — และมีกำหนดบังคับใช้ใน 1 พฤศจิกายน จนกว่าจะถึงวันนั้น นักลงทุนคาดหวังความชัดเจนเกี่ยวกับข้อตกลงการค้ากับจีนและข้อจำกัดการส่งออก
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอ่อนค่าท่ามกลางการ ปิดรัฐบาล และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ สภาพแรงงานจริงของสหรัฐฯ นักลงทุนมองว่าเป็นบวก เพราะอาจทำให้ Fed เร่งการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
ทองคำปรับตัวขึ้นกว่า 2% ในวันนี้ และ Bitcoin ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมจากความสนใจที่กลับมาของ สินทรัพย์ประเภท “hard assets”
Ethereum (กรอบเวลา D1)
การปรับตัวลงของ ETH ในวันศุกร์หยุดราว 3,600 ดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะเป็น แนวรับสำคัญระยะกลาง ยิ่งได้รับการสนับสนุนจาก EMA 200 วัน
ขณะนี้กระทิงตั้งเป้าราคาที่ 4,340 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ EMA 50 วัน อยู่ในปัจจุบัน
ที่มา: xStation5
Bitcoin (กรอบเวลา D1)
Bitcoin แสดงความยืดหยุ่นมากกว่า Ethereum โดยปรับตัวลดลงน้อยกว่าช่วงการขายทำกำไรในวันศุกร์
การฟื้นตัวในวันนี้ของ Bitcoin ก็ยังไม่ชัดเจนเท่า คริปโตอันดับสอง (Ethereum)
หากตลาดกระทิงคริปโตกลับมา นักลงทุนอาจให้ความสนใจ Ethereum มากขึ้น เนื่องจากในอดีต Ethereum มักทำผลตอบแทนได้เหนือกว่า Bitcoin ในช่วงท้ายของรอบตลาด
ปัจจุบัน BTC ซื้อขายสูงกว่าจุดสูงสุดของปี 2021 ประมาณ 70% ขณะที่ Ethereum เพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วงต้นฤดูร้อนที่ผ่านมา
Source: xStation5
