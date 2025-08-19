อ่านเพิ่มเติม

Crypto news: Ethereum ร่วง 5% 📉 ตลาดคริปโตเปิดสัปดาห์ในแดนลบ

09:37 19 สิงหาคม 2025

คริปโตเปิดสัปดาห์ในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุน ทำกำไรขายออกต่อเนื่องทั่วตลาด

  • Ethereum ร่วงหนักเกือบ 10% จากจุดสูงสุดหลายปี สู่ 4,250 ดอลลาร์

  • Bitcoin เคลื่อนไหวราว 115,000 ดอลลาร์

  • Altcoins เช่น Algorand และ Avalanche ลดลง 5–7% แต่ยังไม่เกิดความตื่นตระหนกในตลาด

นักลงทุนจับตา ผลลัพธ์การเจรจาระหว่างทรัมป์และเซเลนสกี รวมถึง ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะ สัญญาณเงินเฟ้อและท่าที Fed

  • ข้อมูล on-chain จาก CryptoQuant ชี้ว่า วาฬคริปโต (ถือ BTC >10,000) ทำกำไรขายออก

  • การไหลเข้าของเหรียญไปยัง exchange เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

  • ขณะที่ ราคา BTC ลดลง, Open interest ในตลาด options เพิ่มขึ้น สะท้อนความสนใจในกลยุทธ์ “ติดตามเทรนด์” และการเปิด short positions ขนาดใหญ่

สำหรับ ดัชนีหุ้นสหรัฐ, แรงกดดันขาลงยังคง ค่อนข้างอ่อนก่อนเปิดตลาด Wall Street

  • ความเสี่ยงใหญ่ระยะสั้นของตลาด คริปโตบูล คือ ตัวเลขเงินเฟ้อสูงและ Fed แข็งกร้าวขึ้น

  • นอกจากนี้ ไม่มีข้อตกลงระหว่างยูเครนและรัสเซีย อาจกดดันราคาพลังงานและสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อ

กราฟ Bitcoin และ Ethereum (D1)

  • ราคาของ BTC หลุดต่ำกว่า EMA50 วัน (เส้นส้ม)

  • EMA50 มีความสำคัญต่อโมเมนตัมในอดีต มักเป็น แนวรับสำคัญในตลาดกระทิง และราคาอาจเด้งกลับเหนือเส้นนี้

Source: xStation5

ตัวชี้วัดโมเมนตัมของ Ethereum แสดงสัญญาณ “ร้อนเกินไป”

  • หากเกิด การปรับฐานลึกขึ้น, ระดับ $4,000 อาจเป็น แนวรับสำคัญแรก

  • แนวต้านยังอยู่ที่ $4,800 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดจาก ตลาดกระทิงปี 2021 และถูกหนุนโดย แรงขายล่าสุด

Source: xStation5

เงินไหลเข้ากองทุน ETF

  • กองทุน Bitcoin รับเงินไหลเข้าราว 500 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

  • ในทางกลับกัน, Ethereum ETF มีเงินไหลออกกว่า 50 ล้านดอลลาร์

  • การขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับ Fidelity Ethereum Fund แสดงถึง การทำกำไรจากนักลงทุนรายใหญ่รายเดียว

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

12.09.2025
20:00

 17:14

 13:14

