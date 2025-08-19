Crypto news: Ethereum ร่วง 5% 📉 ตลาดคริปโตเปิดสัปดาห์ในแดนลบ

คริปโตเปิดสัปดาห์ในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุน ทำกำไรขายออกต่อเนื่องทั่วตลาด
-
Ethereum ร่วงหนักเกือบ 10% จากจุดสูงสุดหลายปี สู่ 4,250 ดอลลาร์
-
Bitcoin เคลื่อนไหวราว 115,000 ดอลลาร์
-
Altcoins เช่น Algorand และ Avalanche ลดลง 5–7% แต่ยังไม่เกิดความตื่นตระหนกในตลาด
นักลงทุนจับตา ผลลัพธ์การเจรจาระหว่างทรัมป์และเซเลนสกี รวมถึง ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะ สัญญาณเงินเฟ้อและท่าที Fed
-
ข้อมูล on-chain จาก CryptoQuant ชี้ว่า วาฬคริปโต (ถือ BTC >10,000) ทำกำไรขายออก
-
การไหลเข้าของเหรียญไปยัง exchange เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
-
ขณะที่ ราคา BTC ลดลง, Open interest ในตลาด options เพิ่มขึ้น สะท้อนความสนใจในกลยุทธ์ “ติดตามเทรนด์” และการเปิด short positions ขนาดใหญ่
สำหรับ ดัชนีหุ้นสหรัฐ, แรงกดดันขาลงยังคง ค่อนข้างอ่อนก่อนเปิดตลาด Wall Street
-
ความเสี่ยงใหญ่ระยะสั้นของตลาด คริปโตบูล คือ ตัวเลขเงินเฟ้อสูงและ Fed แข็งกร้าวขึ้น
-
นอกจากนี้ ไม่มีข้อตกลงระหว่างยูเครนและรัสเซีย อาจกดดันราคาพลังงานและสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อ
กราฟ Bitcoin และ Ethereum (D1)
-
ราคาของ BTC หลุดต่ำกว่า EMA50 วัน (เส้นส้ม)
-
EMA50 มีความสำคัญต่อโมเมนตัมในอดีต มักเป็น แนวรับสำคัญในตลาดกระทิง และราคาอาจเด้งกลับเหนือเส้นนี้
Source: xStation5
ตัวชี้วัดโมเมนตัมของ Ethereum แสดงสัญญาณ “ร้อนเกินไป”
-
หากเกิด การปรับฐานลึกขึ้น, ระดับ $4,000 อาจเป็น แนวรับสำคัญแรก
-
แนวต้านยังอยู่ที่ $4,800 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดจาก ตลาดกระทิงปี 2021 และถูกหนุนโดย แรงขายล่าสุด
Source: xStation5
เงินไหลเข้ากองทุน ETF
-
กองทุน Bitcoin รับเงินไหลเข้าราว 500 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
-
ในทางกลับกัน, Ethereum ETF มีเงินไหลออกกว่า 50 ล้านดอลลาร์
-
การขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับ Fidelity Ethereum Fund แสดงถึง การทำกำไรจากนักลงทุนรายใหญ่รายเดียว
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.