ข่าวคริปโต: สกุลเงินดิจิทัลปรับตัวขึ้น 📈

หลังจากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา — Bitcoin (BTC) ร่วงประมาณ 20% จากระดับสูงสุดตลอดกาล ขณะที่ Ethereum (ETH) ปรับลงจาก $4,900 ในฤดูร้อนมาที่ราว $3,000
วันนี้ ทั้งสองสกุลเงินหลักปรับตัวขึ้น พร้อมกับดัชนีหุ้นสหรัฐฯ
-
ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นอาจ ดึงเงินไหลเข้ากองทุน ETF มากขึ้น
-
ความหวังเกี่ยวกับการ เปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ขณะที่พรรครีพับลิกันยังเจรจากับเดโมแครตเกี่ยวกับรายละเอียด
-
การเปิดรัฐบาลจะช่วยเพิ่ม สภาพคล่องในตลาด นอกเหนือจากการฟื้นความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจัยโครงสร้างสนับสนุนแนวโน้มตลาด
ข้อมูลเชิงลึกจากตลาด
-
CryptoQuant รายงานว่า ข้อมูลขนาดคำสั่ง spot แสดงถึง การกลับเข้ามาของนักลงทุนสถาบันในตลาด Ethereum
-
หาก ETH รักษาแนวรับ $3,000–$3,400 ได้ อาจเข้าสู่ ช่วงสะสมในสภาพคล่องต่ำ (low-volatility accumulation phase)
-
-
ในขณะเดียวกัน วอลเล็ตเก่าของ Bitcoin เริ่มโอนสำรองไปยัง Binance ในระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม บ่งชี้ถึง แรงขายในกลุ่มนักลงทุนดังกล่าว
-
เงินไหลเข้ากองทุน Bitcoin ETF ลดลง ประมาณ $2.3 พันล้าน จากจุดสูงสุด — เป็นการไหลออกมากที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025
-
ตั้งแต่เดือนตุลาคม นักลงทุนระยะยาว (LTHs) เริ่มขายอีกครั้ง แต่ ความต้องการอ่อนตัวลง ทำให้ตลาดไม่สามารถรองรับอุปทานในระดับราคาสูงได้
ระดับราคาสำคัญตามข้อมูล On-chain
จาก Glassnode Cost Basis Distribution Indicator ระบุระดับราคาที่นักลงทุนสร้างหรือปิดสถานะ BTC ในปริมาณมาก
-
$110,000 — โซนที่มี อุปทานสูง นักลงทุนจำนวนมากพร้อมขาย BTC
-
$102,000 — โซนที่เริ่มเกิด การสะสม (accumulation) แม้ยังค่อนข้างอ่อน
สิ่งสำคัญที่ต้องติดตาม:
-
แรงขายบริเวณ $110,000 ยังแข็งแกร่งหรือไม่
-
ความต้องการบริเวณ $102,000–$105,000 พัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือไม่
สภาพตลาดตอนนี้อยู่ใน ช่วงปรับฐาน (correction phase) อย่างชัดเจน ทั้งจากราคาตลาดและการไหลของเงินบนเชน
Source: Glassnode
แม้จะมี แรงขาย BTC หนักจากวอลเล็ตระยะยาว (long-term addresses) และราคาลดลง ตัวชี้วัดบนเชนของ CryptoQuant ยังคงบ่งชี้ว่า นักลงทุนกลุ่มกว้างกำลังสะสม (solid accumulation) อยู่ต่อเนื่อง
Source: CryptoQuant
กราฟ Bitcoin และ Ethereum (D1)
เมื่อพิจารณากราฟของ สองสกุลเงินดิจิทัลหลัก พบว่า
-
ทั้ง Bitcoin และ Ethereum กำลังพยายาม ฟื้นกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day EMA, เส้นสีแดง)
-
Ethereum ฟื้นตัวได้แข็งแกร่งกว่า ขณะนี้ซื้อขายอยู่ราว $3,600 ใกล้กับค่าเฉลี่ยสำคัญ
-
ดัชนี RSI ของทั้งสองสกุลเงินปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปใกล้ระดับ 50
-
สะท้อนถึง แรงขายที่ผ่อนคลายลงอย่างมีนัยสำคัญ
-
สัญญาณเริ่มฟื้นตัวในแนวโน้มระยะสั้นถึงกลาง
-
Source: xStation5
Source: xStation5
ETFs กำลังขายออก (ชั่วคราว)
ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา กองทุน ETF คริปโตมีเงินไหลออก แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะหาก รัฐบาลสหรัฐฯ กลับมาเปิดทำการและหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวต่อ
-
ETFs ยังคงเป็น ตัวชี้วัดสำคัญของแรงซื้อในตลาดคริปโต
-
นักลงทุนสถาบัน เช่น hedge funds และ dealers ติดตามอย่างใกล้ชิด
-
ความต้องการกลับมาของกลุ่มนี้ อาจเป็นสัญญาณสำคัญของ การกลับตัวของแนวโน้ม (trend reversal) ในตลาดคริปโต
Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องไปที่การลงมติร่างกฎหมายงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ
ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัว หลังอัตราเงินเฟ้อ CPI เยอรมนีออกมาตรงตามคาด 🇩🇪📌
สรุปข่าวเช้า
US100 ตก 0.5%🚩