08:45 · 11 พฤศจิกายน 2025

ข่าวคริปโต: สกุลเงินดิจิทัลปรับตัวขึ้น 📈

หลังจากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา — Bitcoin (BTC) ร่วงประมาณ 20% จากระดับสูงสุดตลอดกาล ขณะที่ Ethereum (ETH) ปรับลงจาก $4,900 ในฤดูร้อนมาที่ราว $3,000

วันนี้ ทั้งสองสกุลเงินหลักปรับตัวขึ้น พร้อมกับดัชนีหุ้นสหรัฐฯ

  • ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นอาจ ดึงเงินไหลเข้ากองทุน ETF มากขึ้น

  • ความหวังเกี่ยวกับการ เปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ขณะที่พรรครีพับลิกันยังเจรจากับเดโมแครตเกี่ยวกับรายละเอียด

  • การเปิดรัฐบาลจะช่วยเพิ่ม สภาพคล่องในตลาด นอกเหนือจากการฟื้นความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจัยโครงสร้างสนับสนุนแนวโน้มตลาด

ข้อมูลเชิงลึกจากตลาด

  • CryptoQuant รายงานว่า ข้อมูลขนาดคำสั่ง spot แสดงถึง การกลับเข้ามาของนักลงทุนสถาบันในตลาด Ethereum

    • หาก ETH รักษาแนวรับ $3,000–$3,400 ได้ อาจเข้าสู่ ช่วงสะสมในสภาพคล่องต่ำ (low-volatility accumulation phase)

  • ในขณะเดียวกัน วอลเล็ตเก่าของ Bitcoin เริ่มโอนสำรองไปยัง Binance ในระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม บ่งชี้ถึง แรงขายในกลุ่มนักลงทุนดังกล่าว

  • เงินไหลเข้ากองทุน Bitcoin ETF ลดลง ประมาณ $2.3 พันล้าน จากจุดสูงสุด — เป็นการไหลออกมากที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025

  • ตั้งแต่เดือนตุลาคม นักลงทุนระยะยาว (LTHs) เริ่มขายอีกครั้ง แต่ ความต้องการอ่อนตัวลง ทำให้ตลาดไม่สามารถรองรับอุปทานในระดับราคาสูงได้

 ระดับราคาสำคัญตามข้อมูล On-chain

จาก Glassnode Cost Basis Distribution Indicator ระบุระดับราคาที่นักลงทุนสร้างหรือปิดสถานะ BTC ในปริมาณมาก

  1. $110,000 — โซนที่มี อุปทานสูง นักลงทุนจำนวนมากพร้อมขาย BTC

  2. $102,000 — โซนที่เริ่มเกิด การสะสม (accumulation) แม้ยังค่อนข้างอ่อน

สิ่งสำคัญที่ต้องติดตาม:

  • แรงขายบริเวณ $110,000 ยังแข็งแกร่งหรือไม่

  • ความต้องการบริเวณ $102,000–$105,000 พัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือไม่

สภาพตลาดตอนนี้อยู่ใน ช่วงปรับฐาน (correction phase) อย่างชัดเจน ทั้งจากราคาตลาดและการไหลของเงินบนเชน

Source: Glassnode

แม้จะมี แรงขาย BTC หนักจากวอลเล็ตระยะยาว (long-term addresses) และราคาลดลง ตัวชี้วัดบนเชนของ CryptoQuant ยังคงบ่งชี้ว่า นักลงทุนกลุ่มกว้างกำลังสะสม (solid accumulation) อยู่ต่อเนื่อง

Source: CryptoQuant

กราฟ Bitcoin และ Ethereum (D1)

เมื่อพิจารณากราฟของ สองสกุลเงินดิจิทัลหลัก พบว่า

  • ทั้ง Bitcoin และ Ethereum กำลังพยายาม ฟื้นกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day EMA, เส้นสีแดง)

  • Ethereum ฟื้นตัวได้แข็งแกร่งกว่า ขณะนี้ซื้อขายอยู่ราว $3,600 ใกล้กับค่าเฉลี่ยสำคัญ

  • ดัชนี RSI ของทั้งสองสกุลเงินปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปใกล้ระดับ 50

    • สะท้อนถึง แรงขายที่ผ่อนคลายลงอย่างมีนัยสำคัญ

    • สัญญาณเริ่มฟื้นตัวในแนวโน้มระยะสั้นถึงกลาง

Source: xStation5

Source: xStation5

ETFs กำลังขายออก (ชั่วคราว)

ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา กองทุน ETF คริปโตมีเงินไหลออก แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะหาก รัฐบาลสหรัฐฯ กลับมาเปิดทำการและหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวต่อ

  • ETFs ยังคงเป็น ตัวชี้วัดสำคัญของแรงซื้อในตลาดคริปโต

  • นักลงทุนสถาบัน เช่น hedge funds และ dealers ติดตามอย่างใกล้ชิด

  • ความต้องการกลับมาของกลุ่มนี้ อาจเป็นสัญญาณสำคัญของ การกลับตัวของแนวโน้ม (trend reversal) ในตลาดคริปโต

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

12 พฤศจิกายน 2025, 16:37

