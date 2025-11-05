สรุปข่าวเช้า

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างหนักในวันอังคาร โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยี (-2.3%) และเซมิคอนดักเตอร์ (-3.7%) ขณะที่ดัชนี NASDAQ ร่วงประมาณ 2% ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.17% และดัชนี Dow Jones ลดลงกว่า 0.5% จากแรงขายทำกำไรและความกังวลเกี่ยวกับการปรับฐานของตลาด
- ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกยังคงได้รับแรงกดดันต่อเนื่องจากวอลล์สตรีท โดยตลาดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เผชิญกับแรงขายมากที่สุด ส่วนตลาดจีนและฮ่องกงเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากแรงหนุนของมาตรการผ่อนปรนภาษีและการสนับสนุนจากธนาคารกลางจีน (PBOC)
- ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน จากความกังวลด้านความเสี่ยงในตลาดและท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างหนักในวันอังคาร โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยี (-2.3%) และเซมิคอนดักเตอร์ (-3.7%) ขณะที่ดัชนี NASDAQ ร่วงประมาณ 2% ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.17% และดัชนี Dow Jones ลดลงกว่า 0.5% จากแรงขายทำกำไรและความกังวลเกี่ยวกับการปรับฐานของตลาด
- ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกยังคงได้รับแรงกดดันต่อเนื่องจากวอลล์สตรีท โดยตลาดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เผชิญกับแรงขายมากที่สุด ส่วนตลาดจีนและฮ่องกงเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากแรงหนุนของมาตรการผ่อนปรนภาษีและการสนับสนุนจากธนาคารกลางจีน (PBOC)
- ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน จากความกังวลด้านความเสี่ยงในตลาดและท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างหนักในวันอังคาร โดยกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) ถูกกดดันมากที่สุด ดัชนี NASDAQ ร่วงประมาณ 2% ดัชนี S&P 500 ลดลงราว 1.17% และดัชนี Dow Jones Industrial ลดลงกว่า 0.5% กลุ่มเทคโนโลยีได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยลดลงประมาณ 2.3% ขณะที่หุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ร่วงแรงถึง 3.7% ตลาดมีแรงขายทำกำไร หลังจากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานและเริ่มมีความกังวลต่อการปรับฐาน
- ในไตรมาส 3 ปี 2025 บริษัท AMD รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาด ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากแรงหนุนของกลุ่ม “Client” และ “Gaming” โดยประมาณการในไตรมาส 4 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องสู่ระดับ 9.3–9.9 พันล้านดอลลาร์ บริษัทเพิ่มการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) และได้รับคำสั่งซื้อสำคัญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI สะท้อนว่ากลยุทธ์ของบริษัทกำลังสร้างรายได้จริง แม้จะมีการพลาดเป้าเล็กน้อยในอัตรากำไรขั้นต้น
- ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงทั่วกระดาน สะท้อนแรงขายต่อเนื่องจากวอลล์สตรีท นักลงทุนตอบสนองต่อความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีที่อาจสูงเกินไปและแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว
- ญี่ปุ่นเผชิญแรงขายหนักที่สุด โดยดัชนี Nikkei 225 ร่วง 3% และดัชนี Topix ปิดตลาดในระดับแย่ที่สุดในรอบกว่า 6 เดือน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำการร่วง โดย SoftBank Group ลดลงราว 10% และแรงขายลามไปถึงกลุ่มผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์
- ในเกาหลีใต้ ดัชนี KOSPI ร่วง 4.8% จากการปรับตัวลดลงแรงของหุ้น Samsung และ SK Hynix จนทำให้ตลาดต้องหยุดการซื้อขายฟิวเจอร์สชั่วคราว
- ที่ฮ่องกง ดัชนี Hang Seng ลดลง 0.28% ขณะที่ดัชนี Shanghai Composite ของจีนยังคงอยู่ในแดนบวกเล็กน้อย (+0.05%) หลังปักกิ่งประกาศระงับการเก็บภาษีนำเข้า 24% สำหรับสินค้าสหรัฐฯ ชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี แต่ยังคงภาษี 10% เอาไว้ มาตรการดังกล่าวช่วยพยุงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้น
- ที่ออสเตรเลีย ดัชนี S&P/ASX 200 ลดลง 0.24% ตามกระแสการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก และความต้องการสินทรัพย์เทคโนโลยีที่อ่อนตัวลง
- นายกรัฐมนตรีจีน หลี่ เฉียง เตือนว่าการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้าและแนวโน้มการดำเนินนโยบายแบบฝ่ายเดียว กำลังสร้างความปั่นป่วนต่อระบบเศรษฐกิจโลก พร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อปกป้องเสรีทางการค้า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ในเวลาเดียวกัน จีนได้ประกาศระงับภาษีนำเข้า 24% สำหรับสินค้าสหรัฐฯ เป็นเวลา 1 ปี แต่ยังคงภาษี 10% ซึ่งช่วยจำกัดการร่วงของตลาดหุ้นและบรรเทาการแข็งค่าของเงินเยนบางส่วน
- ดัชนี PMI ภาคบริการของจีนลดลงมาอยู่ที่ 52.6 ในเดือนตุลาคม ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน จากคำสั่งซื้อส่งออกที่ลดลงและการจ้างงานที่หดตัว ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางจีน (PBOC) กำหนดอัตราอ้างอิงเงินหยวนที่ 7.0901 ต่อดอลลาร์ แข็งค่ากว่าที่ตลาดคาด (7.1336) สะท้อนถึงการส่งสัญญาณสนับสนุนค่าเงินหยวนเล็กน้อย
- ทางแคนาดา รัฐบาลได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ขาดดุลงบประมาณและลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้
- สำหรับญี่ปุ่น รายงานการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เดือนกันยายน ระบุถึงท่าทีระมัดระวังต่อการปรับนโยบายการเงินกลับสู่ภาวะปกติ
- ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พุ่งทะลุระดับ 100 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม แตะระดับ 100.255 เพิ่มขึ้น 4.2% ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ รวมถึง +1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และ +0.91% เมื่อเทียบกับปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
- ราคาทองแดงในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ห้า
- ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี Bitcoin เผชิญแรงขายหนัก ร่วงลงแตะระดับจิตวิทยาที่ 100,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum ปรับตัวลงแรงเช่นกัน สูญเสียมูลค่าเกือบ 8% เหลือราว 3,200 ดอลลาร์ การร่วงลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับฐานของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก จากความกังวลต่อความเสี่ยงในตลาดที่เพิ่มขึ้นและท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนและกระตุ้นให้นักลงทุนขายทำกำไรออกมา
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉