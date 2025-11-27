ดอลลาร์ออสซี่และกีวี่โดดเด่นในตลาดฟอเร็กซ์ 📈 นโยบายธนาคารกลางเป็นจุดโฟกัส 🔍

- AUD and NZD gain the most against other G10 currencies.
- RBNZ lowered its Official Cash Rate to 2.25%, with lower inflation estimates suggesting the end of an easing cycle.
- Australia's CPI surprised again on the upside, delaying RBA rate cut prospects.
- AUD and NZD gain the most against other G10 currencies.
- RBNZ lowered its Official Cash Rate to 2.25%, with lower inflation estimates suggesting the end of an easing cycle.
- Australia's CPI surprised again on the upside, delaying RBA rate cut prospects.
สกุลเงินฝั่งแอนติโพเดียนยังคงเป็นผู้นำในตลาดฟอเร็กซ์วันนี้ รับแรงหนุนจากแนวโน้มใหม่ด้านนโยบายการเงินในภูมิภาค แม้ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่แตกต่างกัน แต่ตัวเลข CPI ล่าสุดของออสเตรเลีย รวมถึงน้ำเสียงจากการประชุมธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ต่างช่วยเสริมความคาดหวังเชิงเข้มงวด (hawkish) ในทั้งสองประเทศ
วันนี้ NZD นำหน้ากลุ่มสกุลเงิน G10 โดยแข็งค่าราว 1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์และยูโร แม้ว่านิวซีแลนด์จะประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 2.25% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี ขณะที่ AUD ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน—แข็งค่าราว 0.5% เทียบดอลลาร์ และ 0.4% เทียบยูโร—ตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาดอีกครั้ง
คู่เงิน NZDUSD ฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดรอบเกือบแปดเดือน โดยราคาทะลุเส้น EMA 10 วัน และกำลังทดสอบเส้น EMA 30 วัน แม้โมเมนตัมขาขึ้นเริ่มแข็งแรง แต่ RSI ยังอยู่ในโซนเป็นกลาง ทำให้มีพื้นที่สำหรับการปรับขึ้นต่อ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังต่อนโยบายของ RBNZ
แหล่งที่มา: xStation5
วัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายที่เริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2024 ได้กดดันค่าเงินนิวซีแลนด์ต่อเนื่องและทำให้แนวโน้มอ่อนค่าชัดเจนยิ่งขึ้นในปี 2025 เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างเด่นชัด แม้ยอดค้าปลีกจะพลิกกลับมาเติบโตแข็งแกร่งในไตรมาส 2 (+2.3% YoY) แต่ส่วนใหญ่เป็นผลจากฐานต่ำหลังการลดลงตั้งแต่ไตรมาส 2/2022 ถึงไตรมาส 3/2024 ความกังวลหลักในตอนนี้คือ อัตราว่างงานที่สูงสุดตั้งแต่ปี 2016 (5.3%) และแนวโน้มการย้ายถิ่นออกนอกประเทศมากขึ้นในกลุ่มวัยทำงานตอนต้น
การลดดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์ในวันนี้อยู่ในความคาดหมายของตลาดแล้ว แต่ความคาดหวังได้ปรับตามคาดการณ์เงินเฟ้อใหม่ของ RBNZ โดยธนาคารกลางคาดว่า เงินเฟ้อจะกลับลงมาใกล้ 2% ภายในกลางปี 2026 ซึ่งถือเป็นสัญญาณบรรเทาความกังวลเมื่อเทียบกับตัวเลขล่าสุดที่ 3% เมื่อความเสี่ยงในการไม่สามารถรักษากรอบเงินเฟ้อ 1–3% ลดลง รวมกับ น้ำเสียงเป็นกลางของผู้ว่าการฮอว์คสบี (“พร้อมพิจารณาทุกทางเลือก”) ตลาดจึงตีความว่าอาจเป็น จุดสิ้นสุดของวัฏจักรผ่อนคลายเชิงรุก และนี่ได้กลายเป็นแรงหนุนสำคัญสำหรับ ค่าเงิน NZD
Given the current level of CPI, the RBNZ appears to be acting pre-emptively to prevent further economic slowdown in New Zealand. Source: XTB Research
The gains in the AUD, meanwhile, stem from yet another stronger-than-expected monthly inflation reading. CPI unexpectedly accelerated from 3.6% to 3.8%, with the trimmed measure—which excludes the most volatile fuel and energy prices—rising from 3.2% to 3.3%. The RBA halted its easing cycle in August at 3.6%, suggesting that negative real rate combined with inflation running above the RBA’s projections further delay prospects of rate cuts in Australia.
The Australia–US 2-year yield spread is at its highest level since June 2022. Source: XTB Research
EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น
ข่าวเด่นวันนี้
โลหะมีค่า: สองจุดสูงสุด หรือ การปรับฐานก่อนการเติบโต?
Toyota - ภาพรวมผลประกอบการ