ดอลลาร์แข็งค่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯกดดัน

สรุปประจำวัน: ดอลลาร์แข็งค่าก่อนการประชุม Jackson Hole และแรงหนุนจากข้อมูล PMI ที่แข็งแกร่ง
ดัชนีสหรัฐฯ พยายามลดการปรับตัวลงช่วงท้ายการซื้อขาย แต่แรงขายยังคงกดดันตลาด โดย US500 ลดลง 0.42%, US100 ลดลง 0.51% และ US2000 แทบไม่เปลี่ยนแปลง
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 ร่วมกับ NOK และ NZD ขณะที่ JPY อ่อนค่าชัดเจน ความแข็งค่าของดอลลาร์มาจาก ถ้อยแถลงเชิงนโยบายเข้มงวดของ Fed’s Hammack และ ตัวเลข PMI ที่แข็งแกร่งมาก ส่งผลให้ ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 73.5%
ในทางกลับกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และ Philly Fed Index ออกมาอ่อนแอกว่าคาด แต่ปฏิกิริยาตลาดถูกเบียดบังด้วย ข้อมูล PMI ที่แข็งแกร่งก่อนหน้า
Hammack ให้ความเห็นเชิงนโยบายเข้มงวด ยืนยันว่า ไม่เห็นความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยเดือนกันยายน โดยระบุว่า เงินเฟ้อยังสูง ตลาดแรงงานสมดุล และ Fed ควรมุ่งเน้นลดแรงกดดันด้านราคา
กระทรวงยุติธรรมเรียกร้องให้ Fed Chair Jerome Powell พิจารณาปลด Governor Lisa Cook เนื่องจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ การทุจริตสินเชื่อที่อยู่อาศัย
บริษัท Walmart รายงานผลประกอบการ Q2 2025 ออกมาดี แต่ การเติบโตต่ำกว่าคาดและมูลค่าหุ้นสูงเกินไป ส่งผลให้ หุ้นร่วงเกิน 4%
ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 4.01 ล้านยูนิต สูงกว่าคาด (3.92M) และเดือนก่อนหน้า (3.93M) เติบโต 2% ต่อเดือน
ยูโรโซน ข้อมูล Consumer Sentiment เดือนกรกฎาคม ลดลงเหลือ -15.5 ต่ำกว่าคาด -14.7 และเดือนก่อนหน้า -14.7
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับขึ้นเกือบ 6% หลัง rollover สัญญา โดยได้รับแรงหนุนจาก ข้อมูล EIA ที่แสดงให้เห็นว่าคลังสินค้าน้อยกว่าที่คาด
คริปโตเคอร์เรนซี ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง: Bitcoin -1.60% อยู่ที่ $112,440, Ethereum -2.20% อยู่ที่ $4,240, และ มูลค่าตลาดรวมของ Altcoins -1.70% เหลือ $1.02 ล้านล้าน
