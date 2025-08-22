อ่านเพิ่มเติม

ดอลลาร์แข็งค่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯกดดัน

09:31 22 สิงหาคม 2025

สรุปประจำวัน: ดอลลาร์แข็งค่าก่อนการประชุม Jackson Hole และแรงหนุนจากข้อมูล PMI ที่แข็งแกร่ง

  • ดัชนีสหรัฐฯ พยายามลดการปรับตัวลงช่วงท้ายการซื้อขาย แต่แรงขายยังคงกดดันตลาด โดย US500 ลดลง 0.42%, US100 ลดลง 0.51% และ US2000 แทบไม่เปลี่ยนแปลง

  • ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 ร่วมกับ NOK และ NZD ขณะที่ JPY อ่อนค่าชัดเจน ความแข็งค่าของดอลลาร์มาจาก ถ้อยแถลงเชิงนโยบายเข้มงวดของ Fed’s Hammack และ ตัวเลข PMI ที่แข็งแกร่งมาก ส่งผลให้ ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 73.5%

  • ในทางกลับกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และ Philly Fed Index ออกมาอ่อนแอกว่าคาด แต่ปฏิกิริยาตลาดถูกเบียดบังด้วย ข้อมูล PMI ที่แข็งแกร่งก่อนหน้า

  • Hammack ให้ความเห็นเชิงนโยบายเข้มงวด ยืนยันว่า ไม่เห็นความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยเดือนกันยายน โดยระบุว่า เงินเฟ้อยังสูง ตลาดแรงงานสมดุล และ Fed ควรมุ่งเน้นลดแรงกดดันด้านราคา

  • กระทรวงยุติธรรมเรียกร้องให้ Fed Chair Jerome Powell พิจารณาปลด Governor Lisa Cook เนื่องจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ การทุจริตสินเชื่อที่อยู่อาศัย

  • บริษัท Walmart รายงานผลประกอบการ Q2 2025 ออกมาดี แต่ การเติบโตต่ำกว่าคาดและมูลค่าหุ้นสูงเกินไป ส่งผลให้ หุ้นร่วงเกิน 4%

  • ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 4.01 ล้านยูนิต สูงกว่าคาด (3.92M) และเดือนก่อนหน้า (3.93M) เติบโต 2% ต่อเดือน

  • ยูโรโซน ข้อมูล Consumer Sentiment เดือนกรกฎาคม ลดลงเหลือ -15.5 ต่ำกว่าคาด -14.7 และเดือนก่อนหน้า -14.7

  • ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับขึ้นเกือบ 6% หลัง rollover สัญญา โดยได้รับแรงหนุนจาก ข้อมูล EIA ที่แสดงให้เห็นว่าคลังสินค้าน้อยกว่าที่คาด

  • คริปโตเคอร์เรนซี ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง: Bitcoin -1.60% อยู่ที่ $112,440, Ethereum -2.20% อยู่ที่ $4,240, และ มูลค่าตลาดรวมของ Altcoins -1.70% เหลือ $1.02 ล้านล้าน

หุ้น:
